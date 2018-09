Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt - állítja egy nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján a G7.hu.","shortLead":"A legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós...","id":"20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42409129-fe62-4f61-a64c-d48423a5598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db75efa-118f-4dee-90f7-f70d8f0b49f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_500_milliardot_is_bukhat_Magyarorszag_az_ellenorizetlenul_hagyott_unios_programok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:13","title":"500 milliárdot is bukhat Magyarország az ellenőrizetlenül hagyott uniós programok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológusok szerint több helyen olyan hideg volt a reggel, mintha november közepe lenne. ","shortLead":"A meteorológusok szerint több helyen olyan hideg volt a reggel, mintha november közepe lenne. ","id":"20180926_Csipos_volt_a_reggel_minusz_4_fokot_mertek_Nograd_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654e090b-7a85-4a0c-8e8c-c546f91f567b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Csipos_volt_a_reggel_minusz_4_fokot_mertek_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:14","title":"Csípős volt a reggel, mínusz 4 fokot mértek Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított türbéjének átadóján. ","shortLead":"A török elnök az előzetes tervek szerint október 8-9-én látogat a fővárosba, és várhatóan ott lesz Gül Baba felújított...","id":"20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66697719-6c6d-412c-9992-45bc034a489d","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_budapest_torok_elnok_recep_tayyip_erdogan_latogatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:14","title":"Megvan, mikor jön Erdogan Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és világhírű helyek kaptak.","shortLead":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és...","id":"20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ea6b-bf32-4903-b39c-cfbe80d597e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:09","title":"„Az egész nyaralást tönkretette, hogy a férjem más nőket nézett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","shortLead":"Növekedett a számuk, gyorsan le is húzták őket a veszélyeztetett fajok listájáról. A bíró szerint elhamarkodottan.","id":"20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccdbf8f-7980-4309-8a28-31e5dd89849e","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Nincs_veszelyben_Maci_Laci_megsem_engedik_a_grizzlyvadaszatot_a_Yellowstone_Parkban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:12","title":"Nincs veszélyben Maci Laci, nem engedik a grizzlyvadászatot a Yellowstone Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","shortLead":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","id":"20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b31af-b7ea-43c6-b23b-961c336172fd","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:38","title":"Lehet-e feminista egy cigánylány, akit a szülei 14 évesen adnak férjhez, és rögtön teherbe is esik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f9cd6b-1de6-48a2-85fc-bc4fca46554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég eladásai visszaestek, így valami újat kell mutatniuk, hogy visszaszerezzék a vásárlókat.","shortLead":"A cég eladásai visszaestek, így valami újat kell mutatniuk, hogy visszaszerezzék a vásárlókat.","id":"20180925_Ujfajta_uzletekkel_probal_kimaszni_a_godorbol_a_HM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f9cd6b-1de6-48a2-85fc-bc4fca46554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd38ec3-5cde-400b-830d-db7909719026","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Ujfajta_uzletekkel_probal_kimaszni_a_godorbol_a_HM","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:42","title":"Újfajta üzletekkel próbál kimászni a gödörből a H&M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars után, amelyen porviharokat figyeltek meg. ","shortLead":"Először észleltek porvihart a Titánon, a Szaturnusz holdján. Így a Titán a Naprendszer harmadik égiteste a Föld és Mars...","id":"20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fad6fb71-6ec2-47eb-ab59-cf13737b19e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad5efa-c3d0-4690-9efc-ed9d4eb2f1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_titan_porvihar_naprendszer_felfedezes","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:33","title":"Ilyesmit korábban még sosem figyeltek meg a Titánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]