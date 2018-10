Ahogy korábban megírtuk, a horvát bajnokság rangadója ezúttal sem zajlott le balhé nélkül, az ultrák a második félidőben tombolni kezdtek, dobáltak, petárdáztak. Gyurcsó Ádámot is fejbe találta valaki – az első hírek még arról szóltak, hogy egy öngyújtóval –, le is kellett cserélni.

Később Miroslav Markovic, a szövetség helyszínen jelenlévő biztonsági vezetője azt mondta a Sportske Novosti-nak, hogy nem öngyújtóval dobták meg a magyar szélsőt, hanem egy betondarabbal – írja a Nemzeti Sport.

A magyar sportlap munkatársa a meccs másnapján beszélt is Gyurcsóval, aki azt mondta, nem látta, mivel találták fejbe, de biztosan nem öngyújtóval, az nem üt akkorát, és abban is biztos, hogy nem ő volt a célpont. "Már a bemelegítésnél láttam, hogy a játékvezetőket fütyülik, sértegetik, ez esetben is a partjelzőt célozták. Csak azt nem értem, hogy miért éppen olyankor, amikor áll a játék, és a mi csapatunkból is többen ott vannak a közelében. Amúgy sem normális persze, hogy a bírókat dobálják" – magyarázta.

Miután lecserélték, kórházba vitték, megröntgenezték Gyurcsót, akinek az eset után sokáig fájt a feje, jegelnie kellett a sérülés helyét. Azt mondta, a petárdázáshoz hozzá vannak szokva, még ahhoz is, hogy a nagyobb rangadókon percekre megáll emiatt a játék. „Én még mindig jobban jártam szombaton, mint az a tűzoltó, akinek szombaton egy felrobbanó füstbomba leszakította az ujjpercét” – tette hozzá.

A korábbi feltételezések szerint Gyurcsót azért dobták meg a spliti drukkerek, mert nem voltak elégedettek a játékával. A teljesítményét a focista maga is kritikusan értékelte. A Nemzeti Sportnak azt mondta: "Nagyon nagy itt a nyomás, a száz százaléknál lejjebb nem adhatod. Sőt, néha a győzelem sem elég a szurkolóknak, annak úgy is kell kinéznie, ahogyan ők elvárják."

Tavasszal a Hajduk szurkolói Futács Márkót és több csapattársát támadták meg a nyílt utcán, miután a csapat elvesztette a Zagreb elleni találkozót. Az incidens után a magyar játékos felbontotta a szerződését.