Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","shortLead":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","id":"20181001_Nem_elerheto_az_Index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044d6e7a-01ab-4db9-a56c-08a21858a4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nem_elerheto_az_Index","timestamp":"2018. október. 01. 11:30","title":"Meghackelte saját magát az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","shortLead":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","id":"20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd46132-2993-4528-9868-df183e18838a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","timestamp":"2018. október. 01. 07:55","title":"Gigamoszkítók lepték el Észak-Karolinát a Florence után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban tervezettnél lassabban szervezik át a felcsúti oligarcha céghálóját.","shortLead":"A korábban tervezettnél lassabban szervezik át a felcsúti oligarcha céghálóját.","id":"20180930_Nem_tudtak_tartani_a_tempot_amit_Meszaros_Lorincek_diktaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d255bd8f-eac4-4b7e-92fd-f9f8e340d009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nem_tudtak_tartani_a_tempot_amit_Meszaros_Lorincek_diktaltak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:27","title":"Nem tudták tartani a tempót, amit Mészáros Lőrincék diktáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mérlegelniük kell a történteket és a lehetséges hatásokat.","shortLead":"Mérlegelniük kell a történteket és a lehetséges hatásokat.","id":"20181001_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ded350-5675-41db-8990-055b84eff93f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 01. 16:31","title":"Megszólalt a kéziszövetség Vranjes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe6e2a-8da8-4fbf-a82a-041c029f94fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 7 éve szennyezi a környezetet egy kiskunhalasi udvaron a veszélyes hulladék, melyet egy csődbe ment cég hagyott ott. A katasztrófavédelem és az Innovációs és Technológiai Minisztérium is elmondta, miért nem avatkoznak be.","shortLead":"Már 7 éve szennyezi a környezetet egy kiskunhalasi udvaron a veszélyes hulladék, melyet egy csődbe ment cég hagyott...","id":"20181001_Miniszterium_maganteruleten_all_nem_a_mi_hataskorunk_a_veszelyes_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fe6e2a-8da8-4fbf-a82a-041c029f94fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8865cc2f-34f4-4d04-b270-4fae6ab5956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Miniszterium_maganteruleten_all_nem_a_mi_hataskorunk_a_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. október. 01. 19:48","title":"Minisztérium: Magánterületen áll, nem a mi hatáskörünk a veszélyes hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kormány könnyedén bevállalhatná, hogy szja-mentességet adjon a nagycsaládos nőknek, nem esne ki túl sok pénz így a gazdaságból. Csakhogy már eddig is hiába próbálták gyerekvállalásra ösztönözni a párokat, nem született több gyerek.","shortLead":"A kormány könnyedén bevállalhatná, hogy szja-mentességet adjon a nagycsaládos nőknek, nem esne ki túl sok pénz...","id":"20181002_gyerekvallalas_adomentesseg_ado_szuletes_csok_szja_mentesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f2afeb-6046-44e6-aa9e-da2211bcbabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_gyerekvallalas_adomentesseg_ado_szuletes_csok_szja_mentesseg","timestamp":"2018. október. 02. 15:57","title":"Ha a csoktól nem született több gyerek, majd az adómentességtől fog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábbi élettársának akkor alig 12 éves lányát évekig molesztálta.","shortLead":"Korábbi élettársának akkor alig 12 éves lányát évekig molesztálta.","id":"20181001_Tizennyolc_ev_fegyhazat_kapott_a_zalai_pedofil_aki_ket_kislanyt_is_megeroszakolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c59675a-40b8-4add-ae50-2c340d3daa1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tizennyolc_ev_fegyhazat_kapott_a_zalai_pedofil_aki_ket_kislanyt_is_megeroszakolt","timestamp":"2018. október. 01. 12:20","title":"Tizennyolc év fegyházat kapott a zalai pedofil, aki két kislányt is megerőszakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed3d7b-7f00-4ee7-8367-ca9f2fbd4a37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem a problémát engedi be, hanem a segítséget viszi el azoknak, akik erre rászorulnak – így magyarázta el másfél éve Orbán Viktor a Hungary Helps alatt futó kormányzati programot. A projekt részleteiről hiába érdeklődtünk, végül közérdekű adatkérés kellett a tények megismeréséhez. E szerint csak üres szólam a kibocsátó, zömükben muzulmán országokba vitt segítség elve. A Hungary Helps kiadásai száz százalékban egybeesnek azzal, amit az üldözött keresztények megsegítésére fordít az ország.","shortLead":"Magyarország nem a problémát engedi be, hanem a segítséget viszi el azoknak, akik erre rászorulnak – így magyarázta el...","id":"20181001_hungary_helps_emmi_uldozott_keresztenyek_azbej_tristan_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed3d7b-7f00-4ee7-8367-ca9f2fbd4a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511fb7e-c680-485b-ad61-d53577718d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_hungary_helps_emmi_uldozott_keresztenyek_azbej_tristan_menekultek","timestamp":"2018. október. 01. 11:50","title":"Orbán migrációellenes programja a valóságban: álommeló Heltainak és pár szívesség az egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]