[{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","shortLead":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","id":"20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734741c3-4c3e-4b20-9b1c-7e00464923a1","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","timestamp":"2018. október. 02. 10:12","title":"Partra sodródott egy púpos bálna, 28 óráig tartott visszavontatni a vízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. 