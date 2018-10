Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai Nobel-díjat. Az indoklás szerint a három tudós az evolúció mechanizmusát felhasználva ért el úttörő eredményeket kutatásaiban, amelyek gyakorlati haszna ma már a gyógyszergyártáson át az üzemanyag-előállításig megfigyelhető.","shortLead":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai...","id":"20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83b459-c241-4906-bf68-1f9b87332a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2018. október. 03. 12:43","title":"Kihasználták az evolúció erejét: hárman kapták idén a kémiai Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","shortLead":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","id":"20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2da518-e37d-49ba-a3c0-eea204033fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","timestamp":"2018. október. 04. 09:38","title":"Egy börtönben ülő vállalkozó lehet a Kuciak-gyilkosság megrendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni egy súlyos balesetből.","shortLead":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni...","id":"20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35541a61-33d5-4199-89e0-f49a2483a50a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","timestamp":"2018. október. 04. 15:14","title":"Román nő a magyar nyelvről: olyan, mint a simogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon.","shortLead":"A tanszékvezető egyetemi tanár, jogász Hack Péter úgy látja: a bírói függetlensége elvesztése azzal járhat...","id":"20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e36420-c7c2-4a5e-8682-86297b78e108","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Hack_Sokkal_sulyosabb_kovetkezmenyei_is_lehetnek_a_biroi_fuggetlenseg_elvesztesenek","timestamp":"2018. október. 03. 12:09","title":"Hack: Sokkal súlyosabb következményei is lehetnek a bírói függetlenség elvesztésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342d6782-946e-45d8-a867-54e4f78fee70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az amerikai légügyi hatóság engedélyeire vár az az amerikai vállalat, amely nem a repülőtérről, hanem közvetlenül a belvárosból szállítaná el az utasokat a célállomásra a repülőgépeivel.","shortLead":"Egyelőre az amerikai légügyi hatóság engedélyeire vár az az amerikai vállalat, amely nem a repülőtérről, hanem...","id":"20181004_repules_transcend_air_repulogep_prototipus_repulesi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=342d6782-946e-45d8-a867-54e4f78fee70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5e69e9-6257-4995-92a0-0d32492b8743","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_repules_transcend_air_repulogep_prototipus_repulesi_ido","timestamp":"2018. október. 04. 16:06","title":"A belvárosból szállna fel repülőgépeivel egy új amerikai légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70767937-bddd-4322-8b67-4de7d296fc68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Beteg lett” egy angliai állatkertben vásárolt plüssmaki. Tulajdonosa visszaküldte, és szívmelengető választ kapott.



","shortLead":"„Beteg lett” egy angliai állatkertben vásárolt plüssmaki. Tulajdonosa visszaküldte, és szívmelengető választ kapott.



","id":"20181005_A_vilag_legbaratsagosabb_allatkertje_levette_a_labarol_a_magyar_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70767937-bddd-4322-8b67-4de7d296fc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace7b6be-3409-47ce-b104-64b0d60e1f53","keywords":null,"link":"/elet/20181005_A_vilag_legbaratsagosabb_allatkertje_levette_a_labarol_a_magyar_kislanyt","timestamp":"2018. október. 05. 07:43","title":"A világ legbarátságosabb állatkertje levette a lábáról a magyar kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","shortLead":"Kint úgyis borús idő van, miért ne vidítaná fel magát ezzel a háromhetes kismalaccal?","id":"20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=388fa1be-b046-4a7b-b165-ba571a874ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c23e0e-87bc-4f50-a5c2-cd8872fb5c27","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Nezze_meg_ezt_a_kismalacot_ahogy_egy_kuvasszal_szemtelenkedik","timestamp":"2018. október. 03. 16:59","title":"Nézze meg ezt a kismalacot, ahogy egy kuvasszal szemtelenkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mobileszközökre tetszés szerint tölthetők le alkalmazások, a felhasználók nagy többsége elfogadja az alapértelmezésben beállítottakat. Ez igazán nagy üzleti lehetőség például az Apple számára.","shortLead":"Bár a mobileszközökre tetszés szerint tölthetők le alkalmazások, a felhasználók nagy többsége elfogadja...","id":"20181003_ios_alapertelmezett_kereso_ara_google_fizet_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635443da-50df-4883-90e4-3f70cf59c083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c092a-1aec-470e-9262-290f1ba10a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_ios_alapertelmezett_kereso_ara_google_fizet_apple","timestamp":"2018. október. 03. 15:03","title":"Tippeljen: mennyibe kerülhet, hogy a Google az alapértelmezett kereső az iPhone-okon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]