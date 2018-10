Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56411d74-d24a-4122-9c78-a154ee399584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szibériai székhelyű Torgservis a szegényebb országrészekben vetné meg a lábát, már vásárolják is az ingatlanokat Németországban.","shortLead":"A szibériai székhelyű Torgservis a szegényebb országrészekben vetné meg a lábát, már vásárolják is az ingatlanokat...","id":"20181009_Megorultek_ezek_az_oroszok__sziberiai_diszkontlanc_probalja_lenyomni_az_Aldit_es_a_Lidlt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56411d74-d24a-4122-9c78-a154ee399584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704384ea-d7fc-41a7-9c1b-463dfab81f1b","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Megorultek_ezek_az_oroszok__sziberiai_diszkontlanc_probalja_lenyomni_az_Aldit_es_a_Lidlt","timestamp":"2018. október. 09. 11:32","title":"\"Megőrültek ezek az oroszok?\" - szibériai diszkontlánc próbálja lenyomni az Aldit és a Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150cc9b1-dc17-4c06-b819-a0786fa3608f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában befejeződött férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról kiírt kétnapos népszavazás vasárnap, helyi idő szerint 21 órakor. 