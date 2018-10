Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.","shortLead":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi...","id":"20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2a0e03-2740-4240-8e9e-63041faffe28","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","timestamp":"2018. október. 10. 06:30","title":"Elengedhette a Fidesz zűrös politikusa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi szolgáltatást vásároltak.","shortLead":"Nemsokára megint mindenki ingyenesen felvihet magával egy kézipoggyászt a fedélzetre, nem csak azok, akik elsőbbségi...","id":"20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a097a0-bffb-4841-b0e4-60f2278a0fb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Megint_valtoztat_poggyaszszabalyzatan_a_Wizz_Air_ezuttal_a_kezipoggyaszok_javara","timestamp":"2018. október. 10. 11:20","title":"Megint változtat poggyász-szabályzatán a Wizz Air, ezúttal a kézipoggyászok javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","id":"20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68750fe1-de49-41c4-8fd0-846ace43d323","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","timestamp":"2018. október. 10. 05:43","title":"Robbanás volt egy boszniai olajfinomítóban, legalább nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","shortLead":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","id":"20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98011a85-fb7b-405c-8753-31af73059e97","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","timestamp":"2018. október. 10. 12:01","title":"Ferenc pápa megtalálta a legerősebb hasonlatot az abortuszhoz: bérgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583ee24e-9130-42e3-8c67-40db8418e761","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg.","shortLead":"A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg.","id":"20181010_Kisiklott_egy_expresszvonat_Indiaban_legalabb_oten_meghaltak__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583ee24e-9130-42e3-8c67-40db8418e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1bab98-9d3f-456c-be65-f9b03a81abe8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Kisiklott_egy_expresszvonat_Indiaban_legalabb_oten_meghaltak__fotok","timestamp":"2018. október. 10. 11:50","title":"Kisiklott egy expresszvonat Indiában, legalább öten meghaltak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács Zoltán.","shortLead":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács...","id":"20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a05cda8-6b12-4987-bee4-515db4a61d1b","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:54","title":"A kormányszóvivő sorosozással válaszolt Clinton kritikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is kímélő, egyszóval takarékosabb változata.","shortLead":"Hamarosan iOS-rendszerű készülékeken is használható lesz a Facebookhoz tartozó mobilapp akkumulátort és mobilnetet is...","id":"20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ab9d8-01cb-40d8-ac5b-d694f2c82cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_facebook_lite_ios_regi_iphone_akkumulator_kimelese_alacsony_savszelesseg_mobilnet_sporolas_gyorsabb_facebookozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:03","title":"iPhone-okra is jön a Facebook app, amelyik nem eszi annyira sem a mobilnetet, sem az aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan minden új autóban kötelező lesz az összes ülésen övhasználatra figyelmeztető rendszer.","shortLead":"Hamarosan minden új autóban kötelező lesz az összes ülésen övhasználatra figyelmeztető rendszer.","id":"20181009_fontos_valtozas_az_autok_biztonsagi_ove_kapcsan_euroncap_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc88340e-0f48-416f-b7bc-5bef2add2081","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_fontos_valtozas_az_autok_biztonsagi_ove_kapcsan_euroncap_biztonsag","timestamp":"2018. október. 09. 06:41","title":"Fontos változás jön az autós biztonsági övekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]