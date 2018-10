Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","id":"20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f363ef0e-95d9-4f38-8ef0-cf2f52ef042e","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","timestamp":"2018. október. 23. 14:08","title":"Ákos szerint liberális véleményterror van, ő is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","shortLead":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","id":"20181023_emmanuel_adebayor_garazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c287f-2d77-4fab-adf5-9262a820936a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_emmanuel_adebayor_garazs","timestamp":"2018. október. 23. 13:50","title":"Még egy csúcson túl lévő focista is elképesztő autóparkot tud tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Január elején találkozhat ismét az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019943b1-afce-49b3-bdca-847f593b8b14","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_ismet_nekifut_a_vilagbekenek","timestamp":"2018. október. 22. 08:29","title":"Donald Trump és Kim Dzsong Un ismét nekifut a világbékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken kereskedelmi forgalomba kerülő iPhone Xr-nél azonban változhat a helyzet.","shortLead":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken...","id":"20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6d1ba-1c7c-4530-b798-86f61fa92a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","timestamp":"2018. október. 23. 12:03","title":"300 forintért is van hasonló, 11 ezerért adhatja az Apple az átlátszó iPhone-tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5209ec-b3d4-42ac-97d2-06c7110e3bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ötbetűs szó magyar eredetű, de módosult változatban világszerte sok egyéb nyelvben is használják. Mutatjuk, hogy pontosan honnan ered és hova jutott.","shortLead":"Ez az ötbetűs szó magyar eredetű, de módosult változatban világszerte sok egyéb nyelvben is használják. Mutatjuk...","id":"20181022_egy_magyar_szo_ami_vilaghoditova_valt_fokuszban_a_kocsi_kocs_budakalasz_szigetszentmarton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5209ec-b3d4-42ac-97d2-06c7110e3bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765d1ca-8ccc-41e5-9bf2-3037cbca1c3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_egy_magyar_szo_ami_vilaghoditova_valt_fokuszban_a_kocsi_kocs_budakalasz_szigetszentmarton","timestamp":"2018. október. 22. 06:41","title":"Egy magyar szó, ami világhódítóvá vált: fókuszban a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik belőle a korrupció miatt. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik...","id":"20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73813ce-4804-450e-a9ce-598b7d351706","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","timestamp":"2018. október. 22. 14:58","title":"Az EU-s pénzek jelentős részét ellopják itthon - így véli a többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b16762-fbcc-4f15-a1fa-21acef64c34a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Kémkedő” albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak, mert vészesen csökken a halállomány.","shortLead":"„Kémkedő” albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak...","id":"20181022_Draga_dronok_helyett_termeszetes_szovetsegest_kuldenek_harcba_a_moho_halrablok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b16762-fbcc-4f15-a1fa-21acef64c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbc9aaa-c507-41c8-ba19-318f543734a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Draga_dronok_helyett_termeszetes_szovetsegest_kuldenek_harcba_a_moho_halrablok_ellen","timestamp":"2018. október. 22. 08:43","title":"Drónok helyett albatroszokat küldenek harcba a halrablók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]