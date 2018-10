Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A legszegényebbek inkább nem fizetik be a számlákat, hogy a hiteleik törlesztésére maradjon pénzük. Az albérlet vagy a lakásvásárlás annyira drága, hogy az már adósságspirált indíthat el - állapította meg a Habitat for Humanity elemzése.","shortLead":"A legszegényebbek inkább nem fizetik be a számlákat, hogy a hiteleik törlesztésére maradjon pénzük. Az albérlet vagy...","id":"20181025_Lenullazta_a_rezsicsokkentest_ahogy_a_lakasok_dragultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50af4d5-f535-466b-bb79-5e90d6ee9d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Lenullazta_a_rezsicsokkentest_ahogy_a_lakasok_dragultak","timestamp":"2018. október. 25. 11:16","title":"Sokaknak nem éri meg elmenni dolgozni, mert letiltják az adósságukat a fizetésükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5aa006-87d1-4b0c-b972-7c462ccbd052","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nem lesz megállapodás, a CEU lényege Bécsbe költözik. A kampuszt mindenképp megnyitják.","shortLead":"A CEU rektora bejelentette, ha egy hónap alatt nem lesz megállapodás, a CEU lényege Bécsbe költözik. A kampuszt...","id":"20181025_Amerikai_nagykovet_A_CEU_prioritas_az_USA_kormanya_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5aa006-87d1-4b0c-b972-7c462ccbd052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa0e9e-55b4-42c1-92a5-2bfdcc87663f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Amerikai_nagykovet_A_CEU_prioritas_az_USA_kormanya_szamara","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Amerikai nagykövet: \"A CEU prioritás az USA kormánya számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen veszített a Chelsea ellen. Thesszalonikiben azonban a csapat nagyon fegyelmezetten játszott, az első félidőben szerzett két gólt, a másodikban pedig megvédte előnyét. Ezzel három pontja van a csoportban.","shortLead":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen...","id":"20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc271c8-aa75-413d-b85c-63f1dd7be358","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","timestamp":"2018. október. 25. 21:00","title":"Görögországba mentek első El-pontjaikért a fehérváriak : PAOK-Mol Vidi - 0-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa35305c-23b2-440b-8d5b-e884d85fae8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20-30 Egyesület vezetője tavasszal ellenzéki támogatással indult a parlamenti választáson, a polgármester szerint viszont ezzel megosztotta az érdieket, így idén már nem támogatták a Tökjó Fesztivál megrendezését.","shortLead":"A 20-30 Egyesület vezetője tavasszal ellenzéki támogatással indult a parlamenti választáson, a polgármester szerint...","id":"20181026_Elmarad_az_erdi_tokfesztival_mert_a_polgarmesternek_nem_tetszik_a_szervezo_politikai_szerepvalallasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa35305c-23b2-440b-8d5b-e884d85fae8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c016b4d1-6516-47f8-b368-39f0fa61a539","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Elmarad_az_erdi_tokfesztival_mert_a_polgarmesternek_nem_tetszik_a_szervezo_politikai_szerepvalallasa","timestamp":"2018. október. 26. 15:02","title":"Elmarad az érdi tökfesztivál, mert a polgármesternek nem tetszik a szervező politikai szerepválallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyi lakástulajdonosok és a kiadásban gondolkodók számára is hasznos lehet az összeállítás.","shortLead":"A helyi lakástulajdonosok és a kiadásban gondolkodók számára is hasznos lehet az összeállítás.","id":"20181025_Ha_befektetesnek_venne_lakast_nezze_meg_ezt_a_terkepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff36ff1-e898-4b22-ac95-60eb4f98d606","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ha_befektetesnek_venne_lakast_nezze_meg_ezt_a_terkepet","timestamp":"2018. október. 25. 12:13","title":"Ha befektetésnek venne lakást, nézze meg ezt a térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.","shortLead":"Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.","id":"20181025_Paratlan_mereteket_olt_Gulyas_cinizmusa_CEUugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452995a7-de66-43f0-aa40-369b7cd0b6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Paratlan_mereteket_olt_Gulyas_cinizmusa_CEUugyben","timestamp":"2018. október. 25. 12:37","title":"Az egekbe csap Gulyás cinizmusa CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]