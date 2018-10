"Mindig úgy tekintett rám, mint egy üzleti befektetésre. Bármi mást mondott nekem, az soha nem a szívéből jött" – mondta a Juventus középpályása a France Footballnak Florentino Pérezről, a Real Madrid elnökéről. Ronaldo a nyáron 100 millió euróért szerződött a Bajnokok Ligája-győztes spanyol együttestől az olasz bajnokcsapathoz.

"Az első négy vagy öt évben éreztem, hogy én vagyok Cristiano Ronaldo. Utána már egyre kevésbé volt meg ez bennem, az elnök egyre inkább úgy nézett rám, mint aki nem nélkülözhetetlen" – emlékezett vissza Madridban töltött időszakára Ronaldo, aki a mostani szezonban tíz bajnoki meccsen hét gólt szerzett a Juventusban.

"Néha néztem a híreket, és láttam, azt mondják: kértem, hogy eligazolhassak. Az volt az érzésem, Pérez nem akar ebben megakadályozni" – tette hozzá az Európa-bajnok játékos.

© AFP / Isabella Bonotto

Az előző öt idényben négyszer BL-győztes madridiak Ronaldo nyári távozása óta szenvednek: a La Ligában tíz forduló után csak a kilencedik helyen állnak, vasárnap 5-1-es vereséget szenvedtek az ősi rivális Barcelona otthonában. Elmúlt öt bajnokijukon nyeretlenek, s ebből négyszer szenvedtek vereséget.

Arról is kérdezték a portugált, közrejátszott-e a döntésében, hogy a Real trénere, Zinedine Zidane is otthagyta a csapatot. "A távozásom nem attól függött, hogy Zidane is elment. Az inkább csak megerősítette, amit gondoltam a klubról" – magyarázta Ronaldo.

Beszélt arról is, olyan csapathoz akart szerződni, ahol úgy érezte, szeretni fogják. "Ha minden a pénzről szólna, Kínában játszanék, ahol ötször annyit keresnék, mint most. Nem a fizetés miatt jöttem a Juventushoz, Madridban is nagyjából ennyit kerestem, de az olaszokon azt éreztem, hogy nagyon akarnak."

Az interjúban azt is elárulta Ronaldo, hogy nagyon szeretné megnyerni a hatodik aranylabdáját, ezzel megelőzve Lionel Messit.

Beszélt továbbá arról is, hogy a szexuális zaklatási ügy – amelyben a Las Vegas-i rendőrség is vizsgálódik – kihatással van a magánéletére és a hírnevére. "Tudom, mit tettem és mit nem. Az igazság egy nap ki fog derülni, és az emberek, akik ma kritizálnak vagy megpróbálják a nyilvánosság elé vinni az életemet, akik cirkuszt csinálnak ebből a dologból, látni fogják."

A focistát Kathryn Mayorga azzal vádolta meg, hogy 2009-ben egy átmulatott éjszaka után egy Las Vegas-i hotelszobában megerőszakolta, majd a hallgatásáért cserébe 375 ezer dollárt fizetett neki. A helyi rendőrség azt közölte, hogy az eredeti ügyet még abban az évben lezárták, mivel Mayorga nem árult el részleteket a történtekről, amikor azonban szeptemberben a Der Spiegelen keresztül a nyilvánosság elé vitte az ügyet, a hatóság újra nyomozni kezdett.