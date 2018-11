Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó Podmaniczky utcai telephelyén, amelynek szeptember eleje óta nincs radiológusa. A sürgősségi felvételi hely bezárását már hónapokkal ezelőtt javasolták a kórház főparancsnokának, miután a munkaerő-hiányos helyzet a biztonságos betegellátást veszélyezteti. ","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem halt még meg beteg a Honvédkórház akut sebészeti ellátást és ügyeletet is adó...","id":"20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=584728bf-464a-4f8c-8874-55931398d4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef29ace-1d2a-46a0-aa95-38688cd1b626","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_radiologiushiany_veszely_betegek_honvedkorhaz_podmaniczky_utca_kun_szabo_istvan_orvoshiany_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. november. 13. 06:30","title":"Most a radiológushiány miatt vannak veszélyben a betegek a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában olvasott – ilyen vétségekért vette elő a büntetés-végrehajtás a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csabát. Ráadásul az emiatt őt vegzáló bv-tiszt szavába vágott \"tiszteletlenül,\" így első- majd másodfokú fegyelmi eljárásban vizsgálták ki a gigantikus kihágást. A borosta-gate szürreális módon még folytatódni fog, mert végül jogerősen úgy döntöttek, hogy meg kell ismételni az egész procedúrát. ","shortLead":"Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában...","id":"20181113_Kivizsgaltak_Czegledy_borostajanak_hosszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81014fb-2105-4de8-bfaf-d75cc4752518","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Kivizsgaltak_Czegledy_borostajanak_hosszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:40","title":"Bv-bohózat: Czeglédy Csaba borostáját jogerősen kivizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","shortLead":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","id":"20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bfcf7-2212-4e50-b489-5edb01089299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Összeomlott a tőzsdén a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban vállalták. ","shortLead":"Az Országos Széchenyi Könyvtár Piliscsabára tervezett raktárának tervezését az eredetileg becsült árnál drágábban...","id":"20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f76f2-9459-46ab-a490-4e3dc8b9d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3ad9e2-c04b-447b-82c8-53e87543662f","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Meszaros_gyerekeinek_cege_tervezi_az_OSZK_uj_piliscsabai_raktarat","timestamp":"2018. november. 12. 12:27","title":"Mészáros gyerekeinek cége tervezi az OSZK új piliscsabai raktárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","shortLead":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","id":"20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624b9f5-2843-4d3a-bff8-def4e3ed5f95","keywords":null,"link":"/elet/20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","timestamp":"2018. november. 12. 15:57","title":"80 napja nem mozdul az út széléről egy kutya, amelyik halott gazdáját várja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc8a46f-0751-47b8-b7ae-9d211793e2b7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201845_serenity_solution_tizszeres_toke_afidelitas_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc8a46f-0751-47b8-b7ae-9d211793e2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4de503-255d-4e87-a373-ec3ab0adda9c","keywords":null,"link":"/kkv/201845_serenity_solution_tizszeres_toke_afidelitas_kozeleben","timestamp":"2018. november. 11. 15:30","title":"Brutális tőkenövekedésnek örülhet egy Fidelitas-közeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész tagad, de a lap ragaszkodik a történethez.","shortLead":"A művész tagad, de a lap ragaszkodik a történethez.","id":"20181113_A_Playboy_szerint_Morricone_igenis_lekretenezte_Tarantinot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b89e75-e883-4377-aeae-f026f3e689af","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_A_Playboy_szerint_Morricone_igenis_lekretenezte_Tarantinot","timestamp":"2018. november. 13. 06:01","title":"A Playboy szerint Morricone igenis lekreténezte Tarantinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]