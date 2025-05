A legtöbbünk napi rendszerességgel használt törülközőket, abban azonban komoly különbségek vannak az emberek között, hogy milyen gyakran mossák ki ezeket. Egy 100 fő bevonásával készült brit felmérés szerint a többség hetente mossa a törölközőit, egyharmaduk viszont akár egy hónapig is használ egy törölközőt, mielőtt a szennyesbe dobná. A kutatás alanyai között ráadásul voltak páran, akik saját bevallásuk szerint évente csak egyszer mosták ki a törölközőjüket – írja a BBC.

Bár a puha felületein sokszor nem látszik, a kutatások szerint a törülközők könnyen szennyeződnek be baktériumokkal, köztük olyanokkal, amelyek az emberi bőrön vagy a bélrendszerben is megtalálhatók. Bár a mosakodás során sok baktérium lekerül az emberi bőrről, így is rengeteg mikroorganizmus marad a testünkön, amelyek aztán szárítkozás közben könnyen átkerülnek a törölközőnkre.

Nem a mi szervezetünk azonban az egyetlen forrás, ahonnan baktériumok kerülhetnek ezekre a textíliákra: a levegőben lévő gombák és baktériumok is megtelepedhetnek a törülköző szálain, amíg azok fel vannak akasztva. A baktériumok egy része pedig egyenesen abból a vízből származik, amellyel a törölközőt kimostuk.

Azok számára pedig, akik a mosdóban tartanak törölközőt, illetve vécét használnak a fürdőszobájukban, van egy rossz hírünk: a minden egyes alkalommal, amikor lehúzza a vécét, az onnan származó baktériumok egy része a közelben lógó törülközőkön végzi.

Idővel ezek a mikrobák úgynevezett biofilmeket alakíthatnak ki a törölközőkön, és akár a színét is megváltoztathatják: két hónap elteltével a pamut törölközőszálakon élő baktériumok elkezdik tompítani az anyag színét, akár még rendszeres mosás mellett is.

Pixabay

De mennyire kell aggódni emiatt?

A bőrünkön a különböző vírusok és gombák mellett több száz baktériumtörzs fajtái hemzsegnek, ezek legtöbbje azonban jótékony hatással van a szervezetünk működésére, például segít megóvni minket más, kevésbé barátságos baktériumok okozta fertőzésektől.

A törölközőkön élő baktériumok közül sok van, amely a bőrünkön természetesen is megtalálható, és a környezetünkben is gyakran előfordul. Ezek közé tartoznak a Staphylococcus baktériumfajok vagy a kólibaktérium, amely gyakori vendég az emberi bélrendszerben is. Ezen baktériumok némelyike azonban kórokozó is lehet, például a szalmonella és a Shigella baktériumok, amelyek gyakran állnak az ételmérgezések mögött és okoznak hasmenést. Ezek jellemzően mindaddig ártalmatlanok, amíg nem kerülnek olyan helyre, ahol problémát okozhatnának, például egy vágás okozta nyílt sebbe. Annyi bizonyos, hogy minél tovább használjuk a törölközőket, és minél tovább maradnak nedvesek, annál hívogatóbbá válnak a mikrobák számára, ami növeli az egészségünkre potenciálisan veszélyes mikroorganizmusok elszaporodásának esélyét..

A bőrünk az első számú védelmi vonalunk a baktériumokkal és más kórokozókkal szemben, így attól önmagában nem kell tartanunk, hogy a törölközőnkről baktériumok kerülnek a testünkre. Van azonban arra mutató bizonyíték, hogy a túlzásba vitt mosás, súrolás és a törölközővel való szárazra dörzsölés megzavarhatja a bőr védőfunkcióját.

CHASSENET / BSIP / BSIP via AFP

A leggyakrabban talán kézszárítás közben gyűjtünk be potenciálisan káros mikrobákat. Ezt azt is jelenti, hogy a törölközőink közül azt kell a leggyakrabban kimosnunk, amelyet a kezünk megtörlésére szoktunk használni. A konyhában használt törölközők, rongyok és konyharuhák szintén terjeszthetnek kórokozókat.

„A szalmonella, a norovírus és az E. coli okozta gyomor- és bélrendszeri fertőzések mind átvihetők a törölközőkön keresztül” – mondta el a BBC-nek Elizabeth Scott biológiaprofesszor, a bostoni Simmons Egyetem Higiéniai és Egészségügyi Központjának társigazgatója.

Tanulmányok azt is megállapították, hogy egyes vírusok, köztük a Covid-19 akár 24 órán keresztül is életben maradhatnak a puha felületeken, bár a koronavírus esetében nem ez számít a fertőzés legjellemzőbb terjedési módjának. Vannak azonban más vírusok, például a majomhimlő, melyek kifejezetten fizikai érintkezés útján terjednek, így ha olyan törölközőt vagy ágyneműt használunk, amivel előtte egy megfertőződött személy érintjezett, mi is nagy eséllyel el fogjuk kapni a betegséget.

Akkor mennyire gyakran kell kimosni a törölközőket?

Scott ajánlása szerint

hetente egyszer érdemes kimosni a törölközőnket,

ez azonban nem egy fix szabály, inkább csak ajánlás, amely ráadásul nem is minden helyzetben praktikus. Ha például valaki fertőző betegségben szenved a háztartásban, neki érdemes külön törölközőt használnia, amelyet naponta kimosnak, ezzel gátat szabva a fertőzés terjedésének.

Az sem mindegy, hogy milyen hőfokon és mennyi ideig mossuk a törölközőket: Scott szerint legalább 40-60 fokon, és a többi háztartási textíliánál hosszabb ideig kell őket mosni, és az sem árt, ha ehhez antimikrobiális mosószert használunk.