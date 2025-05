Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b867ffcc-e4d2-456d-b08c-6d823b64caef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak az emelkedő élelmiszerárak, a költési szokások is drasztikusan leszívhatják a pénztárcánkat. Mutatunk pár trükköt arra, hogyan lehet tenni ez ellen.","shortLead":"Nem csak az emelkedő élelmiszerárak, a költési szokások is drasztikusan leszívhatják a pénztárcánkat. Mutatunk pár...","id":"20250507_sporolas-felesleges-koltes-trukk-tipp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b867ffcc-e4d2-456d-b08c-6d823b64caef.jpg","index":0,"item":"991a01d4-d24c-40f7-94bc-84c3708b156a","keywords":null,"link":"/elet/20250507_sporolas-felesleges-koltes-trukk-tipp","timestamp":"2025. május. 07. 06:59","title":"Három trükk, amellyel minimalizálhatja a felesleges költéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","shortLead":"Arany János, Zrínyi Miklós és Örkény István – mutatjuk, milyen válaszokat fogadnak majd el pontozásnál.","id":"20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03cb5cb-aa8d-4096-af78-557a26ee3948.jpg","index":0,"item":"6781a4e3-a7c5-4c2a-bbe8-ac40bfc4f914","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_magyarerettsegi-hivatalos-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Itt vannak a magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban aranyárban vannak, és hiányzik hozzájuk a speciális szakképzettség is, így egyelőre alig alkalmazza az orvostudomány. Nagy kérdés, hogy a szemmozgások fejlesztésével megelőzhetők-e a memóriaproblémák.","shortLead":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban...","id":"20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691.jpg","index":0,"item":"aec00fb4-f391-47ed-b3a7-05d160851a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","timestamp":"2025. május. 07. 05:55","title":"A látásunk akár egy évtizeddel előre jelezheti a demencia kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3592d2c9-54be-4aac-a39e-a292584a1476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kipukkadt a Fidesz egyik kedvenc, a 2022-es választásokra időzített kampánytémája, a Városháza-gate. Legalábbis az ügyészség most emelt vádat az ügy több szereplője ellen, de a vádemelés a fővárosi önkormányzatot és Karácsony Gergelyt igazolja, hiszen kiderült, hogy nem akarták eladni a Városháza épületét, ahogy a Fidesz állította, pláne nem kenőpénzért. Most bocsánatkérést vár a főváros.","shortLead":"Kipukkadt a Fidesz egyik kedvenc, a 2022-es választásokra időzített kampánytémája, a Városháza-gate. Legalábbis...","id":"20250506_Hosszu-tomott-sorokban-varjuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3592d2c9-54be-4aac-a39e-a292584a1476.jpg","index":0,"item":"104a746a-87c7-45ab-a97d-83236e0d1658","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Hosszu-tomott-sorokban-varjuk-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:13","title":"„Hosszú, tömött sorokban várjuk a bocsánatkérőket” – így reagált a főváros az ő igazukat bizonyító ügyészségi vádemelésre a Városháza-gate ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31697a95-379d-4e71-a493-87929b5d2bfb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Singer legújabb 911-es Porschéja és pörgős szívó benzinmotort vonultat fel.","shortLead":"A Singer legújabb 911-es Porschéja és pörgős szívó benzinmotort vonultat fel.","id":"20250507_a-80-as-evekbe-repit-vissza-ez-az-izgalmas-uj-retro-porsche-911-singer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31697a95-379d-4e71-a493-87929b5d2bfb.jpg","index":0,"item":"0940bae6-d460-4098-aafe-3a58a8f3a3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_a-80-as-evekbe-repit-vissza-ez-az-izgalmas-uj-retro-porsche-911-singer","timestamp":"2025. május. 07. 06:41","title":"A 80-as évekbe repít vissza ez az izgalmas új retró Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c2ab2e-c3a4-4d31-8c86-1733eb787b4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség sem talált jogsértést.","shortLead":"A rendőrség sem talált jogsértést.","id":"20250507_lo-kocsma-kecskemet-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1c2ab2e-c3a4-4d31-8c86-1733eb787b4e.jpg","index":0,"item":"c2c2e760-8f76-4980-b8e8-07c1b4020176","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lo-kocsma-kecskemet-alkohol","timestamp":"2025. május. 07. 16:23","title":"Kiderült: lehet lóval kocsmába menni Kecskeméten, ha befér és a hely megengedi (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]