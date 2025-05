Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b867ffcc-e4d2-456d-b08c-6d823b64caef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak az emelkedő élelmiszerárak, a költési szokások is drasztikusan leszívhatják a pénztárcánkat. Mutatunk pár trükköt arra, hogyan lehet tenni ez ellen.","shortLead":"Nem csak az emelkedő élelmiszerárak, a költési szokások is drasztikusan leszívhatják a pénztárcánkat. Mutatunk pár...","id":"20250507_sporolas-felesleges-koltes-trukk-tipp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b867ffcc-e4d2-456d-b08c-6d823b64caef.jpg","index":0,"item":"991a01d4-d24c-40f7-94bc-84c3708b156a","keywords":null,"link":"/elet/20250507_sporolas-felesleges-koltes-trukk-tipp","timestamp":"2025. május. 07. 06:59","title":"Három trükk, amellyel minimalizálhatja a felesleges költéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri szenzorok használatánál lehet kifejezetten hasznos.","shortLead":"Húsz másodpercen át sikerült 12 LED izzót üzemeltetni vízcseppek segítségével. A megoldás a különböző szabadtéri...","id":"20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d.jpg","index":0,"item":"513920e6-675d-44b8-acfa-10851ec3712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_esoelem-csapadek-esocsepp-viz-elektromos-aram-generalas","timestamp":"2025. május. 06. 08:03","title":"Kitalálták az esőelemet, ami esőcseppekből generál elektromos áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb mozgással reagálnak.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb...","id":"20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8.jpg","index":0,"item":"9dc4d937-9597-420b-bd4b-0df0ec954162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","timestamp":"2025. május. 06. 18:03","title":"Megfejtették a hímivarsejtek titkát, egy titkos kapcsoló segíti a működésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","shortLead":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","id":"20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"862636ef-285b-4bbc-a1fd-7a1f9c64b9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:42","title":"Republikon: Négy százalékkal előzi a Tisza a Fideszt, erősödött a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. Színpad nem volt, Hadházy Ákos egy sámlira állva beszélt. A politikus szerint egyvalami kell egy tüntetéshez: emberek. A tömeg elindult az akadémiához, de egy hosszabb utat választottak, Budára indultak el, az Erzsébet hidat lezárták.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b.jpg","index":0,"item":"ed614dbe-1058-4ded-9959-19bd8da6e9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 18:29","title":"„Amíg 3-4 ember eljön, tüntetni fogunk” - Ismét tiltakoznak a gyülekezési jog korlátozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e4207c-7362-429b-bdf4-3580486d0700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közelegnek a fagyosszentek, a nyárias meleg egyelőre nem tér vissza. ","shortLead":"Közelegnek a fagyosszentek, a nyárias meleg egyelőre nem tér vissza. ","id":"20250507_idojaras-csucshomerseklet-gyenge-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e4207c-7362-429b-bdf4-3580486d0700.jpg","index":0,"item":"dd56693e-37f7-479d-a23c-fdd12a588b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_idojaras-csucshomerseklet-gyenge-fagy","timestamp":"2025. május. 07. 07:55","title":"Hidegebb van a szokásosnál, a hétvégén gyenge fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac73c8c-e41d-495f-a695-a1e1bb8eeaa7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A balesettől távolabb megálltak, de végül nem mentek vissza. ","shortLead":"A balesettől távolabb megálltak, de végül nem mentek vissza. ","id":"20250506_Fiatalok-miatt-borult-arokba-a-vetlen-autos-otthagytak-segitseg-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac73c8c-e41d-495f-a695-a1e1bb8eeaa7.jpg","index":0,"item":"63040071-9eed-4303-937a-7eab846025fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Fiatalok-miatt-borult-arokba-a-vetlen-autos-otthagytak-segitseg-nelkul","timestamp":"2025. május. 06. 09:46","title":"Fiatalok manővere miatt borult árokba egy vétlen autós, akit ott hagytak segítség nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]