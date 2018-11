Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","shortLead":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","id":"20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f8f8ad-9400-4878-be3f-d15212a1a573","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","timestamp":"2018. november. 18. 20:24","title":"Jól megdrágul a karácsonyfa idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","shortLead":"Több uniós rendeletre is hivatkoznak, ezek közül az egyik már nincs is érvényben.","id":"20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f5920-e5ec-43cf-b8b5-3143c4ac3780","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Kamu_adatvedelmi_ellenorzessel_vernek_at_onkormanyzatokat_csalok","timestamp":"2018. november. 19. 17:01","title":"Kamu adatvédelmi ellenőrzéssel vernek át önkormányzatokat csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486ec2af-e964-478f-b7f0-b6c6b7d07829","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy gondolja, a magyarok jobban értékelik őt, mint az olaszok; Orbán Viktorral jó a viszonya, de csak meccseken találkoznak; azt mondja, még sosem dolgozott ennyire tisztességes légkörben - a HVG portré rovatában e héten: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Úgy gondolja, a magyarok jobban értékelik őt, mint az olaszok; Orbán Viktorral jó a viszonya, de csak meccseken...","id":"201846_marco_rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486ec2af-e964-478f-b7f0-b6c6b7d07829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b94d3fe-ea02-4414-84ac-5f28c2e26596","keywords":null,"link":"/sport/201846_marco_rossi","timestamp":"2018. november. 18. 10:04","title":"Marco Rossi: Ha nem hív edzőnek a Honvéd, most könyvelő lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","shortLead":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","id":"20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899b1e2-5e36-4674-ab1a-ede78db2315e","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","timestamp":"2018. november. 18. 16:54","title":"A meleg miatt drágul az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.","shortLead":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy...","id":"20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4eeaf6-d6ae-4a38-b158-062b8bb7d331","keywords":null,"link":"/sport/20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2018. november. 18. 07:25","title":"112(!) ponttal verte ellenfelét a női kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.","shortLead":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják...","id":"20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc0a75-af06-420c-a392-64a168a29072","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Eső- és pénzhiány: nem kapták meg az előleget, nagy bajba kerültek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat földgázvezeték fekete-tengeri szakasza. Szó lesz a kétoldalú viszonyt és a térségbeli helyzetet érintő kérdésekről, a többi között a szíriai válság rendezéséről is.","shortLead":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat...","id":"20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15bc6fa-f7d8-441e-b36a-696df942659a","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","timestamp":"2018. november. 19. 05:39","title":"Ma találkozik Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok felajánlották nekik a saját irodáikat.","shortLead":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok...","id":"20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e347b0bb-af0d-49b5-b87b-f32577f3c263","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","timestamp":"2018. november. 19. 07:31","title":"Szagelszívó okozhatta a tüzet a DK irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]