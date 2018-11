Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott a mobilüzletág vezetőjének széke.","shortLead":"Közeledik az az időszak, amikor személyzeti kérdések kerülnek előtérbe a Samsungnál. Úgy hírlik, megingott...","id":"20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1da9d6-a3f6-47ef-ae09-514e0a95c016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_samsung_dj_koh_vezerigazgato_pozicioja","timestamp":"2018. november. 22. 10:03","title":"Kritikus helyzetben a Samsung mobilrészlege, repül a vezér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök csak a megválasztása előtti időszakra vonatkozó ügyészi kérdésekre hajlandó választ adni.","shortLead":"Az elnök csak a megválasztása előtti időszakra vonatkozó ügyészi kérdésekre hajlandó választ adni.","id":"20181121_Orosz_kapcsolat_Trump_nem_valaszol_minden_kerdesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ebf279-634a-40fc-88b1-a304102d5f00","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orosz_kapcsolat_Trump_nem_valaszol_minden_kerdesre","timestamp":"2018. november. 21. 07:42","title":"Orosz kapcsolat: Trump nem válaszol minden kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett egy taxissal. A sofőrt is megbüntették, mert nem használta a biztonsági övet.","shortLead":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett...","id":"20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffaaacb-b80d-49d0-a461-eacde7c9164d","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","timestamp":"2018. november. 21. 18:06","title":"Börtönbe megy a dán válogatott focista, aki megvert egy taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def44fd7-2238-42f0-af70-1f55ab60d281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt prémium divatterepjáró legerősebb változatának közúti tesztelése a jelek szerint már javában folyik.","shortLead":"A kompakt prémium divatterepjáró legerősebb változatának közúti tesztelése a jelek szerint már javában folyik.","id":"20181122_kemfotokon_a_gyorben_keszulo_400_loeros_audi_rs_q3_sport_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def44fd7-2238-42f0-af70-1f55ab60d281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16be6cfd-dead-4c41-98b8-38a7279c9016","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_kemfotokon_a_gyorben_keszulo_400_loeros_audi_rs_q3_sport_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 22. 11:21","title":"Kémfotókon a Győrben készülő 400 lóerős Audi RS Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. ","shortLead":"Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. ","id":"20181122_Nemcsak_Karoly_Backstreet_Boys_a_vers_mindenkie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103748f4-bbc4-41b4-9c4b-e594e58e6208","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Nemcsak_Karoly_Backstreet_Boys_a_vers_mindenkie","timestamp":"2018. november. 22. 10:47","title":"Vágási Feri beszállt az internetbe: Backstreet Boyst szaval Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]