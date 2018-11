Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201848_loni_fog_ha_loni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169da518-cd97-46e7-a5a1-83959de681b4","keywords":null,"link":"/itthon/201848_loni_fog_ha_loni_kell","timestamp":"2018. november. 29. 11:15","title":"Jakus Ibolya: Lőni fog, ha lőni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300 lakásegység épült főleg lakóparkokban és ikerházas fejlesztésekben. Utóbbit a szakma átkozza, az odaköltöző családok életét pedig közlekedési nehézségek és az intézményi férőhelyek hiánya nehezítheti.","shortLead":"A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300...","id":"20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8146ff6-8220-4aff-bfe2-59cbd47c1383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a751cce-303e-4414-a0a7-0135c230ed74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_csillaghegy_obuda_csok_epitkezes_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. november. 28. 11:50","title":"Lakás lesz bőven, csak élni nem lehet a környéken? A nagy építkezési láz mellékhatásai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai zsidók egy csoportja pert indított a szállásközvetítő cég ellen az Egyesült Államokban vallási alapú hátrányos megkülönböztetés vádjával. Az ok: a vállalat levette kínálatából a megszállt Ciszjordániában található izraeli telepeken lévő, mintegy 200 kiadó lakást.\r

","shortLead":"Amerikai zsidók egy csoportja pert indított a szállásközvetítő cég ellen az Egyesült Államokban vallási alapú hátrányos...","id":"20181129_vallasi_diszkriminacio_per_airbnb_ciszjordania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b38393e-cb0f-47d0-8f9b-d4e491052a0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_vallasi_diszkriminacio_per_airbnb_ciszjordania","timestamp":"2018. november. 29. 06:24","title":"Vallási diszkrimináció miatt perelik az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e408864-58ea-4fc4-977c-af330dfef8bf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem bír el Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval az Eximbank – sorozatosan bukik abban a perben, amit majdnem négy éve a Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződése kapcsán indított. A jogvita az adófizetők milliárdjairól szól.","shortLead":"Nem bír el Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval az Eximbank – sorozatosan bukik abban a perben, amit majdnem négy éve...","id":"20181128_Megint_pert_vesztett_az_Eximbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e408864-58ea-4fc4-977c-af330dfef8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d290c-d308-4559-b9b3-eaf892eebb8a","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Megint_pert_vesztett_az_Eximbank","timestamp":"2018. november. 28. 17:10","title":"Megint pert vesztett az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és hátborzongatóan művelik a tömegdemokráciát” – jelentette ki Pokorni Zoltán, aki szerint ezzel az előnyükkel élve alakítják át Orbán Viktorék a magyar oktatást is. És ezzel a volt oktatási miniszter cseppet sem dicsérte sem az oktatási rendszert, sem a kormányt.\r

\r

","shortLead":"„A tömegdemokráciák korát éljük, ez Trump kora! Akik ma irányítják az országot, azok pedig zseniálisan és...","id":"20181129_Gonoszsagbol_butitja_le_a_kormany_az_oktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81313316-d12e-4a02-9200-9af4cab334d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eff5761-ab3a-47a5-8214-cc1a189d3976","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Gonoszsagbol_butitja_le_a_kormany_az_oktatast","timestamp":"2018. november. 29. 05:45","title":"Pokorni: \"Én még nem láttam okos tömeget, beleértve a pedagógusok tömegét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hivatalosan a Knickers névre hallgató, közel két méter magas bika Ausztrália legnagyobb szarvasmarhája. Az égimeszelőnél már csak egy olasz rokon a magasabb. Videó. ","shortLead":"Nem hivatalosan a Knickers névre hallgató, közel két méter magas bika Ausztrália legnagyobb szarvasmarhája...","id":"20181128_Nem_hiszunk_a_szemunknek_oriassa_nott_szarvasmarha_magasodik_a_tehencsorda_fole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c745b7-961c-4a1f-8cd7-0fd59ca90418","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Nem_hiszunk_a_szemunknek_oriassa_nott_szarvasmarha_magasodik_a_tehencsorda_fole","timestamp":"2018. november. 28. 11:44","title":"Nem hiszünk a szemünknek: óriássá nőtt szarvasmarha magasodik egy tehéncsorda fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX rakétáihoz, ők azonban újat fejlesztenének. Csakhogy ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"A Moszkvában található Keldis Kutatóközpont vezetője szerint Elon Musk csak meglévő technológiát használt fel a SpaceX...","id":"20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cca5c28-8808-455f-92d0-fc18f0556619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847d972-73f4-4919-adab-274b6ad0821e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_atom_meghajtasu_raketa_urjarmu_urtechnologia","timestamp":"2018. november. 29. 20:03","title":"Atommeghajtású űrrakétát fejlesztenének az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék azt írják, addig kell ütni a vasat, amíg meleg.","shortLead":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék...","id":"20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab3440e-ecc2-4bef-9b75-4ede5f80d653","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 29. 17:18","title":"Az MSZP üzent a szakszervezeteknek: üssék a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]