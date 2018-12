Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8431f79-9efa-446a-87f0-0b6f23985704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen, mondta a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross Péter volt miniszterelnök. Hozzátette, hogy már „valami megindult”.","shortLead":"A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen, mondta a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross...","id":"20181205_Magyar_ebredesrol_es_a_szellemi_szfera_megtisztitasarol_beszelt_Boross_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8431f79-9efa-446a-87f0-0b6f23985704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64353a8-adeb-4eb5-a0df-854e35507fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Magyar_ebredesrol_es_a_szellemi_szfera_megtisztitasarol_beszelt_Boross_Peter","timestamp":"2018. december. 05. 08:12","title":"Magyar ébredésről és a szellemi szféra megtisztításáról beszélt Boross Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A balesetet kivizsgáló szervezet szerint a gép emiatt irányíthatatlanná vált.","shortLead":"A balesetet kivizsgáló szervezet szerint a gép emiatt irányíthatatlanná vált.","id":"20181206_A_farokrotor_meghibasodasa_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4524f858-7e56-4bc3-9f06-d2a7a47621a7","keywords":null,"link":"/sport/20181206_A_farokrotor_meghibasodasa_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere","timestamp":"2018. december. 06. 15:51","title":"A farokrotor meghibásodása miatt zuhanhatott le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy valóban tudott egyik paptársa tetteiről, így megszüntették a házi őrizetét.","shortLead":"A hatóságok szerint nem bizonyítható, hogy valóban tudott egyik paptársa tetteiről, így megszüntették a házi őrizetét.","id":"20181206_Megsemmisitette_a_birosag_a_szexualis_zaklatast_eltussolo_adelaidei_ersek_elleni_iteletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2ae37-811d-45ed-ba7c-4de63bb1a4ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Megsemmisitette_a_birosag_a_szexualis_zaklatast_eltussolo_adelaidei_ersek_elleni_iteletet","timestamp":"2018. december. 06. 15:30","title":"Megsemmisítette a bíróság a szexuális zaklatást eltussoló adelaide-i érsek elleni ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","shortLead":"Bayer Zsolt a kultúrharc poklában őrlődik: hülyékkel vonul Ady és a jövendő zsenijei ellen. És nem élvezi.","id":"20181206_Zsolti_a_verzivatarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35490d8-07a9-4e78-b21f-85e03aea6294","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Zsolti_a_verzivatarban","timestamp":"2018. december. 06. 10:30","title":"Tóta W.: Zsolti a vérzivatarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df820212-2a4e-49b7-80d0-fe1bdf634b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnt, semmi sem állhat útjába annak, hogy a Samsung mutassa be az első olyan okostelefont, amelyen egy kis kör alakú nyílás rejti csupán a mögötte lévő kamerát (Infinity O kijelző). Azután váratlanul megjelent a Lenovo, és minden a feje tetejére állt.","shortLead":"Úgy tűnt, semmi sem állhat útjába annak, hogy a Samsung mutassa be az első olyan okostelefont, amelyen egy kis kör...","id":"20181205_samsung_huawei_lenovo_infinityo_kijelzos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df820212-2a4e-49b7-80d0-fe1bdf634b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e21b11-a73d-44ea-af86-16d6d32c23e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_samsung_huawei_lenovo_infinityo_kijelzos_telefon","timestamp":"2018. december. 05. 18:33","title":"Váratlan fordulat: a Samsung beelőzte a Huaweit, a Lenovo viszont a Samsungot fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben a világhírű fizikus az emberi gyengeség termékeként veti el Istent, és küszködik zsidó identitásával. ","shortLead":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen...","id":"20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de3eb6-b787-46e7-96f3-b13f0c3b2797","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","timestamp":"2018. december. 05. 09:17","title":"Rekordáron kelt el Albert Einstein levele, amelyben hátat fordított Istennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A független polgármester szerint a vásárhelyi Fidesz-frakció szándékosan teremt olyan gazdasági helyzetet, amely a város működését akár el is lehetetlenítheti.","shortLead":"A független polgármester szerint a vásárhelyi Fidesz-frakció szándékosan teremt olyan gazdasági helyzetet, amely...","id":"20181206_MarkiZay_szerint_a_vasarhelyi_fidesz_miatt_veszelybe_kerult_a_varos_mukodese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb760d5-7dd4-4f4c-89df-62e2b81d0c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_MarkiZay_szerint_a_vasarhelyi_fidesz_miatt_veszelybe_kerult_a_varos_mukodese","timestamp":"2018. december. 06. 17:24","title":"Márki-Zay szerint a vásárhelyi Fidesz miatt veszélybe került a város működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]