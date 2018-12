Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5467a79d-96ed-4a70-ba99-bc37d9a12590","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Fidesz szerint azért kell lazítani a túlmunka szabályain, hogy aki többet akar keresni, az többet tudjon túlórázni. Csakhogy a kormánypárti retorikában hivatkozott munkavállalóknak alaposan bele kell húzniuk a túlórázásba, ha tényleg inkább Magyarországon keresnék meg az osztrák fizetést: 2017-ben Magyarországon átlagosan négyórányi munkával lehetett annyit keresni euróban számolva, mint Ausztriában eggyel, de vásárlóerő-paritáson is két magyar munkaóra ért egy osztrák munkaórát.

Összeszedtük az adatokat, amikből egyértelmű: alig néhány uniós országban dolgoznak többet az emberek, mint nálunk, közben alig néhány országban keresnek kevesebbet.","shortLead":"A Fidesz szerint azért kell lazítani a túlmunka szabályain, hogy aki többet akar keresni, az többet tudjon túlórázni...","id":"20181212_Rabszolgatorveny_Magyarorszagon_ket_orat_kell_dolgozni_azert_a_penzert_amiert_Ausztriaban_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5467a79d-96ed-4a70-ba99-bc37d9a12590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7929268b-8df4-4b55-9d48-3015b258534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Rabszolgatorveny_Magyarorszagon_ket_orat_kell_dolgozni_azert_a_penzert_amiert_Ausztriaban_egyet","timestamp":"2018. december. 12. 17:11","title":"Két órát dolgozunk azért a pénzért, amiért Ausztriában egyet 