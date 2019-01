Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell gondolnia, mit ír alá. Ott lehet kihasználni az alkupozíciót, ahol munkaerőhiány van – írta az Adózóna.","shortLead":"A dolgozók sokszor csak papíron egyenlő partnerek a céggel, mégis, a túlóratörvény elfogadása után mindenkinek át kell...","id":"20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5004ab05-a5ed-46f1-a605-290e37e9675c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tuloratorveny_most_kell_mindenkinek_nagyon_alaposan_atolvasnia_mit_ir_ala","timestamp":"2019. január. 08. 15:35","title":"Túlóratörvény: most kell mindenkinek nagyon alaposan átolvasnia, mit ír alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","shortLead":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","id":"20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434789b-a524-4913-abce-c8192169b512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","timestamp":"2019. január. 08. 07:08","title":"Megint Kínában tárgyal az észak-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori kalandorok szerint, akik tömegével özönlenek oda. Pedig nem veszélytelen vállalkozás. ","shortLead":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori...","id":"20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f4eb8-2efe-4957-9b34-1f10b998cf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Szibériában tört ki az új aranyláz, csak arany helyett most csontok után kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy az elnök beavatkozik a bíróságok működésébe.","shortLead":"Korábban még Nicolás Maduro feltétlen híve volt a bíró, most hirtelen rádöbbent, hogy a választások nem voltak...","id":"20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eff4925-6482-4253-a099-48d2d80d3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5517363-bcc3-4131-a622-e4bd29566216","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Egyesult_Allamokba_menekult_a_venezuelai_elnok_egykori_nagy_tamogatoja","timestamp":"2019. január. 07. 07:12","title":"Az Egyesült Államokba menekült a venezuelai elnök egykori nagy támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet. A napokban mutatta be a fejlesztését a D-Link, ami 3 Gbps letöltési sebességet ígér.","shortLead":"Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet...","id":"20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318c4660-14f4-476a-a6f4-93886433e1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7152a-040e-46e4-986b-12eef1cdd23a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_dlink_router_5g_halozat_wifi_sim_kartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 13:33","title":"5G-s sebességre kapcsolja az otthoni wifit a D-Link, és ehhez csak egy SIM-kártya kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","shortLead":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","id":"20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16969bb-54c8-41a2-ab02-c7a34ad19f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","timestamp":"2019. január. 08. 09:36","title":"Stohl Andrásnak nekimentek a vadászok, miután káromkodva lőtt le egy kafferbivalyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","shortLead":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","id":"20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c1e307-0e99-4fda-8dc0-a3da1fa10e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 07. 11:22","title":"Az Iszlám Állam öt harcosát fogták el Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]