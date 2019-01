Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült, ami elemzi az ő, Merkel, Macron és Putyin beszédeit is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült...","id":"20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c08d1-36c3-4024-a831-9b985755eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Fülke: Mit tanulhatunk Orbán beszédeiből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról szivárogtak ki részletek.","shortLead":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról...","id":"20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d65e7-4ee2-462a-b12a-64bf895232ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","timestamp":"2019. január. 12. 10:03","title":"Jönnek a pénztárcabarát Samsung-telefonok: újabb részletek a Galaxy M családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","shortLead":"Gázrobbanás történt, a pékség megsemmisült, a kora délutáni hírek szerint a sebesültek száma 47.","id":"20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a465aa4-b8cc-420c-a0b9-877c199d9e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b814f518-0006-4ba1-89d0-4d4880093db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Robbanas_volt_a_parizsi_Operahez_kozeleben_tobben_megserultek","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Robbanás volt a párizsi Operaház közelében, két tűzoltó meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa a védelmi minisztériumtól - jelentette vasárnap a The Wall Street Journal című konzervatív amerikai lap.","shortLead":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa...","id":"20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1cdc48-21b0-44f3-a571-acbf93246d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","timestamp":"2019. január. 13. 20:49","title":"Trump nem pihen, Iránt is bombázta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: Ráadásként az ezüstérmet öccse, Liu Shaoang nyerte meg. A többi magyar versenyző is jól szerepelt: a férfi váltó első, a női pedig harmadik lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c2ae-c9d5-4958-be3f-696d536eb522","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","timestamp":"2019. január. 13. 18:02","title":"Aratott a magyar csapat a gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban sem a pénzzel volt problémájuk.","shortLead":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban...","id":"20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61038016-8379-4ab4-88d8-2a64b464d9c8","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","timestamp":"2019. január. 12. 11:55","title":"Babos és Fucsovics is nemet mondott a Fed- és Davis-kupa szereplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b7e2fd-613b-46d4-bddf-5cec31a95815","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hullámokat vert a sajtóban, amikor a lány elbarikádozta magát egy bangkoki repülőtéren, és nevét, arcát vállalva kért segítséget az interneten.","shortLead":"Óriási hullámokat vert a sajtóban, amikor a lány elbarikádozta magát egy bangkoki repülőtéren, és nevét, arcát vállalva...","id":"20190112_Mar_Kanadaban_van_a_szaudi_csaladjatol_elmenekult_tinedzser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b7e2fd-613b-46d4-bddf-5cec31a95815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3bdf94-5dae-4fcc-bef2-71b2d658ede3","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Mar_Kanadaban_van_a_szaudi_csaladjatol_elmenekult_tinedzser","timestamp":"2019. január. 12. 17:33","title":"Már Kanadában van a szaúdi családjától elmenekült tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]