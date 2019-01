Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak. ","shortLead":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de...","id":"20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af775aa-bdde-4fdb-87ab-eaf43137b09c","keywords":null,"link":"/sport/20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Borzalmas napon van túl a magyar Dakar-páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb647c95-84b0-4390-bee1-bf3f0cc0db89","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Arrowhead stadionban -20 fok is lehet a meccs idején.","shortLead":"Az Arrowhead stadionban -20 fok is lehet a meccs idején.","id":"20190115_kansas_city_chiefs_new_england_patriots_nfl_amerikaifoci_focsoportdonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb647c95-84b0-4390-bee1-bf3f0cc0db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a632db23-e8da-4b90-95e2-cc3d932bcc00","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kansas_city_chiefs_new_england_patriots_nfl_amerikaifoci_focsoportdonto","timestamp":"2019. január. 15. 15:16","title":"Iszonyú hidegben küzd majd a Pats és a Chiefs a Super Bowlért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b237c1-5773-447f-aef1-dec3a8791f36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők szerint az áremelésről a szélsőséges időjárás tehet.","shortLead":"A szakértők szerint az áremelésről a szélsőséges időjárás tehet.","id":"20190115_Egy_ev_alatt_38_szazalekkal_lettek_dragabbak_a_zoldsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b237c1-5773-447f-aef1-dec3a8791f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85943bee-abbc-449b-b77c-76b14a30307c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Egy_ev_alatt_38_szazalekkal_lettek_dragabbak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. január. 15. 08:25","title":"Egy év alatt 38 százalékkal lettek drágábbak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek intelligenciaszintje magasabb, mint a feketéké. ","shortLead":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek...","id":"20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a4902-5ade-4621-baa9-02b1f0529bfe","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","timestamp":"2019. január. 14. 09:08","title":"Sokba kerültek a rasszista megjegyzések a Nobel-díjas kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt határátkelőn már lehet autóval közlekedni.","shortLead":"Öt határátkelőn már lehet autóval közlekedni.","id":"20190115_Ujra_megnyitottak_nehany_hataratkelot_a_magyarosztrak_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939df2e-2e3a-48a1-9ece-7f498a05a0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_Ujra_megnyitottak_nehany_hataratkelot_a_magyarosztrak_hataron","timestamp":"2019. január. 15. 14:05","title":"Újra megnyitottak néhány átkelőt a magyar–osztrák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi korábban kirabolt négy bankot.","shortLead":"A férfi korábban kirabolt négy bankot.","id":"20190114_Decemberben_engedtek_ki_a_bortonbol_a_gdanski_fopolgarmester_keselojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef51436-750f-42d6-816f-b0d4aa5a0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Decemberben_engedtek_ki_a_bortonbol_a_gdanski_fopolgarmester_keselojet","timestamp":"2019. január. 14. 13:51","title":"Decemberben engedték ki a börtönből a gdanski főpolgármester késelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, de egy ember kórházba került. ","shortLead":"A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, de egy ember kórházba került. ","id":"20190114_Mosogep_gyulladt_ki_Szigetszentmikloson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de12592d-13fb-492a-9b52-4e7a5c3ee66b","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Mosogep_gyulladt_ki_Szigetszentmikloson","timestamp":"2019. január. 14. 10:31","title":"Mosógép gyulladt ki Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42791fb-6a9a-4098-9a62-f64b44bd17a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd már megkapta az Állami Számvevőszék levelét, a Momentum még nem, de a hvg.hu megtudta, mindkét párt esetében engedélyt adott az utalásra az Állami Számvevőszék. ","shortLead":"A Párbeszéd már megkapta az Állami Számvevőszék levelét, a Momentum még nem, de a hvg.hu megtudta, mindkét párt...","id":"20190115_A_Parbeszed_megis_kap_allami_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42791fb-6a9a-4098-9a62-f64b44bd17a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f97e02-0d51-472b-9ab8-1c9716522644","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Parbeszed_megis_kap_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 10:27","title":"A Párbeszéd és a Momentum is kap állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]