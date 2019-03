Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet, és nem Portikék, akiket gyanúsítanak. A rendőrség ezt másképp gondolja.","shortLead":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet...","id":"20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff32ef-541c-4be2-aed8-486e286ae744","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","timestamp":"2019. március. 11. 07:42","title":"A rendőrség nem hisz Rohácnak, hétfőn tárgyalják újra a Prisztás-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","id":"20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46739715-f3e2-4150-b316-469cce2743f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 11. 06:46","title":"Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak tartja az újságírók kitessékelését az országból.","shortLead":"A riporterek tíz nap haladékot kaptak arra, hogy elhagyják Törökországot. A német külügyminiszter elfogadhatatlannak...","id":"20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a51020-dda8-4213-91e1-948e109412fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab144540-8a12-4d18-8572-9a9574db9b31","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Kiutasitottak_harom_nemet_ujsagirot_Torokorszagbol","timestamp":"2019. március. 10. 16:36","title":"Kiutasítottak három német újságírót Törökországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d0f962-f6f2-443b-9798-8f80c57dffca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ettől a videótól garantáltan megjön a kedve egy kis testmozgáshoz. ","shortLead":"Ettől a videótól garantáltan megjön a kedve egy kis testmozgáshoz. ","id":"20190311_Csimpanz_gordeszka_video_Limbani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d0f962-f6f2-443b-9798-8f80c57dffca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2038ddb8-72e9-4619-a88b-bfef17426712","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Csimpanz_gordeszka_video_Limbani","timestamp":"2019. március. 11. 13:45","title":"Látott már csimpánzt gördeszkázni? Ha nem, most bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","shortLead":"Már egy pár tucat dolgozót kölcsönző cégnél is több tízmillió forint lehet a büntetés.","id":"20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9736d5e-6dc5-4196-a1f3-293208c44951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Raszallhat_a_NAV_a_munkaerokolcsonzessel_trukkozo_cegekre","timestamp":"2019. március. 11. 05:20","title":"Rászállhat a NAV a munkaerő-kölcsönzéssel trükköző cégekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató cég szerint a túlóratörvény elleni tiltakozások eredményei a februári pártszimpátiákban látszódnak, így azt lehet megállapítani, hogy a baloldal nem tudott ezekből profitálni, a Jobbik viszont igen. A Fidesz népszerűségét nem rázta meg jelentősen a tiltakozássorozat.\r

\r

","shortLead":"A közvélemény-kutató cég szerint a túlóratörvény elleni tiltakozások eredményei a februári pártszimpátiákban...","id":"20190311_IDEA_a_baloldal_semmit_nem_profitalt_a_tuloratorvenyes_tiltakozasokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398fe855-7f23-4e16-b1f4-ff642090f2fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_IDEA_a_baloldal_semmit_nem_profitalt_a_tuloratorvenyes_tiltakozasokbol","timestamp":"2019. március. 11. 11:09","title":"IDEA: a baloldal semmit nem profitált a túlóratörvényes tiltakozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","shortLead":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","id":"20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5429df-dea1-43e8-94c8-ac4b6626d83d","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","timestamp":"2019. március. 11. 09:33","title":"Nicki Minaj újabb koncertet mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]