[{"available":true,"c_guid":"185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","shortLead":"A felszállás után még dühös volt, de most már a legszerencsésebb napjaként emlegeti a vasárnapot.","id":"20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185fafd0-f480-4c36-b333-49030e260214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd9560f-7dab-4e3e-b5df-4e9df76ea4fb","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Ket_perccel_keste_le_a_vasarnap_lezuhant_etiop_gepet_egy_gorog_utas","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Két perccel késte le a vasárnap lezuhant etióp gépet egy görög utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","id":"20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46739715-f3e2-4150-b316-469cce2743f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 11. 06:46","title":"Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2f3ea-8d71-4bef-8cc2-b3591db3f531","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","timestamp":"2019. március. 11. 09:23","title":"Kétórás sztrájkot jelentettek be a tanárok csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni a parkoló autóktól.","shortLead":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni...","id":"20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c5b88a-52c2-4c86-9097-3b0b6340edd9","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","timestamp":"2019. március. 10. 20:13","title":"Tenyérnyi széles járdán kell ügyeskedniük a gyalogosoknak egy V. kerületi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője és a magyar miniszterelnök a sajtó teljes kizárásával tárgyal. ","id":"20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbb529f-96a2-416c-9a2b-959e5c0b3d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Megvan_az_OrbanWeber_talalkozo_idopontja","timestamp":"2019. március. 11. 10:14","title":"Kedden találkozik Orbánnal Manfred Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]