Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500 példány létezik a világon. ","shortLead":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500...","id":"20190326_mclaren_senna_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8b9b43-f42a-477e-9d32-e7d6340442be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_mclaren_senna_lego","timestamp":"2019. március. 26. 18:26","title":"Lenyűgöző ez a félmillió Lego-kockából épített McLaren Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh versenyző. ","shortLead":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh...","id":"20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8c8ff-b826-4548-9a1d-2c2e51c2c057","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","timestamp":"2019. március. 26. 14:18","title":"Polgári sportautó: itt az új Skoda Octavia Dynamic+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei P30 Pro párizsi bemutatójára időzítve közzétette a telefon értékelését a legismertebb tesztlabor, a DxOMark. Az eredmény magáért beszél – főhet a feje a konkurenciának.","shortLead":"A Huawei P30 Pro párizsi bemutatójára időzítve közzétette a telefon értékelését a legismertebb tesztlabor, a DxOMark...","id":"20190326_huawei_p30_kameraja_dxomark_pontszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48933e12-ee29-4e39-b7f4-f441a2fabb79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_p30_kameraja_dxomark_pontszam","timestamp":"2019. március. 26. 15:13","title":"Mától ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fel akarja rázni csapatát, ezért komoly változtatásokat ígért Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Fel akarja rázni csapatát, ezért komoly változtatásokat ígért Zlatko Dalic, a világbajnoki ezüstérmes horvát...","id":"20190326_zlatko_dalic_szovetsegi_kapitany_horvat_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddc7716-f201-4e74-8411-778d5411a2a7","keywords":null,"link":"/sport/20190326_zlatko_dalic_szovetsegi_kapitany_horvat_valogatott","timestamp":"2019. március. 26. 13:59","title":"Horvát kapitány: Sterilek és ötlettelenek voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb eredmények jöttek a KSH babakutatásából, és régi témák és viták lángolnak fel újra. ","shortLead":"Felvenni a gyereket, ha sír, vagy nem? Jó a cumi, vagy sem? Fürdessük-e a gyereket mindennap, vagy sem? Újabb...","id":"20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde3e337-1110-4cd0-81d0-0be232ee3c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Furdetes_Cumizas_Felvegyuk_ha_sir_Slagertemak_egy_kutatasi_eredmeny_nyoman","timestamp":"2019. március. 27. 11:30","title":"Fürdetés? Cumizás? Felvegyük, ha sír? Slágertémák egy kutatás nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","shortLead":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","id":"20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dce912-829c-4e31-929d-e6cfca7c38c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","timestamp":"2019. március. 25. 14:04","title":"Ön is szavazhat arról, hogy melyik volt 2018 legjobb magyar könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d0b37e-eb01-43af-b143-d50bfe57c674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit garázdaság vétségével gyanúsítják az I. kerületi rendőrök.","shortLead":"A férfit garázdaság vétségével gyanúsítják az I. kerületi rendőrök.","id":"20190325_rongalo_biciklis_autos_vita_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d0b37e-eb01-43af-b143-d50bfe57c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae7113b-f20c-4f97-b3e0-daffdf386b26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_rongalo_biciklis_autos_vita_garazdasag","timestamp":"2019. március. 25. 16:22","title":"Tükröt, ablaktörlőt, szélvédőt tört a bepöccent bringás – keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","shortLead":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","id":"20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e59f94-b318-48ff-8e60-6f384f17310f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. március. 26. 20:33","title":"Nézze meg ezt a videót, és rögtön megérti, miért a P30 Pro most a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]