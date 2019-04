Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb településekre is elmegy. ","shortLead":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb...","id":"20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2e873-4290-47ae-88fb-722259621052","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","timestamp":"2019. április. 09. 16:39","title":"Ilyen plakátautóval járja majd a városokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek által üzemeltetett weboldalon publikálják majd ugyanis az első, igazi fotókat egy fekete lyukról.","shortLead":"Egy kicsit a magyarok is magukénak érezhetik az Európai Déli Obszervatórium szerdai bejelentését, egy hazai szakemberek...","id":"20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=977bdca7-e762-4487-bdb6-61f78b19dee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17ac19e-3ba5-4233-aa94-46ef8afcfc97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_esemenyhorizont_tavcso_magyar_weboldal_cheppers_eht","timestamp":"2019. április. 10. 10:03","title":"Magyar üzemeltetésű weboldalon mutatják meg az emberiségnek az első fotókat egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca9f2d0-22b6-4723-8611-75b24d8cb015","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 09. 11:34","title":"Pénztárcát lopott egy terézvárosi bevásárlóközpontban – keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c10e3e-e306-4503-a1f7-a03a6bdb13de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz eldönteni, hogy okosóráról vagy okostelefonról van szó, mindenesetre az tény, hogy telefonként is használható a Nubia csuklón viselhető, hajlítható kijelzővel ellátott eszköze. ","shortLead":"Nehéz eldönteni, hogy okosóráról vagy okostelefonról van szó, mindenesetre az tény, hogy telefonként is használható...","id":"20190409_nubia_alpha_csuklon_viselheto_okostelefon_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54c10e3e-e306-4503-a1f7-a03a6bdb13de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f196810-f7c1-4301-a6d9-17eb71dee0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_nubia_alpha_csuklon_viselheto_okostelefon_ar","timestamp":"2019. április. 09. 16:33","title":"Holnaptól árulják a csuklón viselhető androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyira sikeres volt az oltásellenesek kampánya, hogy több száz gyerek kapta el a kanyarót.","shortLead":"Annyira sikeres volt az oltásellenesek kampánya, hogy több száz gyerek kapta el a kanyarót.","id":"20190410_Egeszsegugyi_szuksegallapotot_rendeltek_el_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c72cb51-1bb3-4080-aa1c-b839f9b39da3","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Egeszsegugyi_szuksegallapotot_rendeltek_el_New_Yorkban","timestamp":"2019. április. 10. 05:41","title":"Egészségügyi szükségállapotot rendeltek el New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazánkban forgalomba kerülő növényvédő szerek közel egyötöde lehet hamisított vagy illegális eredetű a növényvédő szert használó magyar gazdák szerint.","shortLead":"A hazánkban forgalomba kerülő növényvédő szerek közel egyötöde lehet hamisított vagy illegális eredetű a növényvédő...","id":"20190409_hent_novenyvedo_szer_kornyezeti_hatas_meddoseg_rak_egeszsegugyi_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a8723-984b-4a7d-a018-527796f4b79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_hent_novenyvedo_szer_kornyezeti_hatas_meddoseg_rak_egeszsegugyi_kockazat","timestamp":"2019. április. 09. 10:33","title":"Veszélyes hamisítás: rákot és meddőséget is okozhatnak a nem megfelelő növényvédelmi szerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás mobilokba.","shortLead":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás...","id":"20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f95805-dd5c-46f3-8ea7-e0affdbbf100","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. április. 10. 14:33","title":"Itt a Qualcomm két új processzora, erősödnek a középkategóriás mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]