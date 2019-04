Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru. Az állat nemét egyelőre nem tudni, az erszényt valószínűleg bő egy hónap múlva fogja elhagyni.","shortLead":"Kidugta fejét anyja erszényéből a Debreceni Állat- és Növénykert legújabb jövevénye, egy fiatal Bennett-kenguru...","id":"20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d62753-17cf-43d9-8282-87c304393927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2340d96-9cee-4a23-8835-1312d11b6f62","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kengurubebi_a_debreceni_allatkert_uj_lakoja","timestamp":"2019. április. 17. 11:39","title":"Kengurubébi a debreceni állatkert új lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába landolt szerencsésen a SpaceX Falcon Heavy rakétája pénteken, az erős hullámzás miatt végül a tengerbe zuhant a szerkezet.","shortLead":"Hiába landolt szerencsésen a SpaceX Falcon Heavy rakétája pénteken, az erős hullámzás miatt végül a tengerbe zuhant...","id":"20190416_spacex_falcon_heavy_raketa_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f46239e-8d25-4bfc-98fb-46a804318817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_spacex_falcon_heavy_raketa_baleset","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Tengerbe esett a SpaceX Falcon Heavy rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is kifejezték szolidaritásukat a tragédia miatt.","shortLead":"Felszólították híveiket, hogy adakozzanak az újjáépítésre. Franciaország, és más országok muzulmán tisztségviselői is...","id":"20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adae21b-07ac-4981-b300-3ebde6b9f3fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Francia_muszlim_vezetok_is_egyutterzesuket_fejeztek_ki_a_NotreDame_leegese_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:20","title":"Muszlim vezetők is együttérzésüket fejezték ki a Notre-Dame leégése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53445412-b387-4736-b99b-fe19486feab4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videó készítője, Benjamin Pouzin csak annyit írt a képekhez: \"A Notre-Dame belülről ... csönd és pusztulás.\"","shortLead":"A videó készítője, Benjamin Pouzin csak annyit írt a képekhez: \"A Notre-Dame belülről ... csönd és pusztulás.\"","id":"20190417_Romok_a_tuz_utan_igy_nez_ki_most_belulrol_a_NotreDame_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53445412-b387-4736-b99b-fe19486feab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ca6daa-4cfa-49a9-86e3-fa05b1aee086","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Romok_a_tuz_utan_igy_nez_ki_most_belulrol_a_NotreDame_video","timestamp":"2019. április. 17. 09:25","title":"Szívszorító felvétel: így néz ki most belülről a Notre-Dame (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó kutatóintézetekhez, illetve az intézetek egyben tartásához, vagy engedve a kormány nyomásának lemond róluk. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, úgy tudjuk, hogy az MTA vezetői nem csak a saját javaslatukról tárgyalnak.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó...","id":"20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfac24e7-6d5b-46c9-a656-03e463f5ea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. április. 16. 15:35","title":"Ma eldőlhet az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66aeaf0c-998f-4fa3-8b01-2ee30bc318a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A golfozó visszatérése hatotta meg az elnököt.","shortLead":"A golfozó visszatérése hatotta meg az elnököt.","id":"20190415_A_legmagasabb_rangu_kituntetest_adja_Trump_Tiger_Woodsnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66aeaf0c-998f-4fa3-8b01-2ee30bc318a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5ae980-f46f-4b18-a49c-3c58f7f97de2","keywords":null,"link":"/sport/20190415_A_legmagasabb_rangu_kituntetest_adja_Trump_Tiger_Woodsnak","timestamp":"2019. április. 15. 21:56","title":"A legmagasabb rangú kitüntetést adja Trump Tiger Woodsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","shortLead":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","id":"20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab7f662-1edc-4d46-899b-a7c788f43bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","timestamp":"2019. április. 17. 05:10","title":"Több mint 2,1 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti húsos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","shortLead":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","id":"20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430e81c-a404-4fbf-9fc2-86061a9c14fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","timestamp":"2019. április. 16. 17:12","title":"Orbán Viktor is üzent a franciáknak a Notre-Dame tragédiája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]