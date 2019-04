Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed94b62-ac19-47cd-a4d2-2e07388d4caf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre és szélre kell számítani, de 20-25 fok lesz koradélután.\r

\r

","shortLead":"Esőre és szélre kell számítani, de 20-25 fok lesz koradélután.\r

\r

","id":"20190424_Meleg_de_esos_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed94b62-ac19-47cd-a4d2-2e07388d4caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27051b4a-e62a-4e4c-8ccd-7ec2e4f242da","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Meleg_de_esos_ido_lesz","timestamp":"2019. április. 24. 05:01","title":"Meleg, de esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","shortLead":"Nicola Sturgeon még az idén be akar nyújtani egy törvényt, amely lehetővé tenné az új népszavazást 2021-ig. ","id":"20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d875d0c-e0d6-4743-93f4-b99ccd4612f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99964c2d-ea9e-41f3-89c1-e9a5801ad175","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Uj_skot_fuggetlensegi_nepszavazast_akar_a_miniszterlenok_2021ig","timestamp":"2019. április. 24. 16:34","title":"Új skót függetlenségi népszavazást akar a miniszterelnök 2021-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark Ádám teret és a Széchenyi teret is. Az alapelvek értelmében a Lánchíd környékén véget ér a gépjárművek uralma, a gyalogos-, kerékpáros- és tömegközlekedést fogják előtérbe helyezni. A Clark Ádám téren kisebb lesz a körforgalom, a Széchenyi téren megszűnik, a Bazilika és a Budai Vár között gyalogostengelyt alakítanak ki, több lesz a zebra és a zöldfelület.","shortLead":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark...","id":"20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3340f96e-f818-453e-8d5e-3b0c398d4492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","timestamp":"2019. április. 24. 12:18","title":"A Lánchíd mindkét oldalán véget ér az autók uralma, elérkezik a gyalogoskánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fc443-c12e-4521-b258-87786cc0d9a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb egyedi rendszám vagy poén, vagy obszcén, vagy egyszerűen céges.","shortLead":"A legtöbb egyedi rendszám vagy poén, vagy obszcén, vagy egyszerűen céges.","id":"20190425_egyedi_rendszam_photoshop_toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86fc443-c12e-4521-b258-87786cc0d9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac28ea8-29ea-4f3e-8225-81526d40c652","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_egyedi_rendszam_photoshop_toyota","timestamp":"2019. április. 25. 10:51","title":"Ez egy szellemes egyedi rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbe12b-ade6-4cf7-916a-52eb1346588b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyikük nagyon erőlködik, a másik könnyedén és egyszerűen tehetséges. ","shortLead":"Az egyikük nagyon erőlködik, a másik könnyedén és egyszerűen tehetséges. ","id":"20190424_Ki_a_jobb_fotos_Katalin_hercegno_vagy_Harry_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbe12b-ade6-4cf7-916a-52eb1346588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3943139-45c3-4112-8ff5-304012129549","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Ki_a_jobb_fotos_Katalin_hercegno_vagy_Harry_herceg","timestamp":"2019. április. 24. 10:45","title":"Ki a jobb fotós: Katalin hercegnő vagy Harry herceg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hugh Laurie egy új HBO-sorozat főszereplője lesz. ","shortLead":"Hugh Laurie egy új HBO-sorozat főszereplője lesz. ","id":"20190425_Dr_House_urkapitany_Hugh_Laurie_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e373c5-d510-4ba2-8ff4-3dac41d26486","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Dr_House_urkapitany_Hugh_Laurie_HBO","timestamp":"2019. április. 25. 10:26","title":"Dr. House űrkapitányként tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták.","shortLead":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták.","id":"20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8459915-cfc8-47d3-a74f-183a77b11892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","timestamp":"2019. április. 25. 20:01","title":"Az orvoshiány miatt elküldték a kórházból a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]