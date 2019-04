Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","shortLead":"Volt olyan nap, hogy 200 ezer küldemény érkezett.","id":"20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd3e33-b00d-478e-895f-3cc34e167c6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Porog_a_netes_rendeles_rekordok_dolnek_meg_a_Postan","timestamp":"2019. április. 29. 10:13","title":"Pörög a netes rendelés, rekordok dőlnek meg a Postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","shortLead":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","id":"20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc827f0-5100-47c2-b755-cfaf88c4df4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","timestamp":"2019. április. 27. 21:00","title":"Díjnyertes az Aranyélet és a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e67d941-1255-4c8b-8afb-9b3a174f8025","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtöttük az EU-s pénz égetésének legfurcsább technikáit; keresik a fővárosnál, honnan lesz pénz patkányirtásra; Emmanuel Macron kizárná Magyarországot a schengeni rendszerből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Összegyűjtöttük az EU-s pénz égetésének legfurcsább technikáit; keresik a fővárosnál, honnan lesz pénz patkányirtásra...","id":"20190428_Es_akkor_megmutattuk_Europanak_hogyan_kell_lenyulni_az_unios_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e67d941-1255-4c8b-8afb-9b3a174f8025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93058520-73d4-4045-91f5-9abc9c20f2d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Es_akkor_megmutattuk_Europanak_hogyan_kell_lenyulni_az_unios_penzt","timestamp":"2019. április. 28. 07:00","title":"És akkor megmutattuk Európának, hogyan kell lenyúlni az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros, a MOL Vidi és a Puskás Akadémia döntetlen játszott, a Haladás idegenben győzte le Kisvárda csapatát. Összefoglalónk a szombati NB I-es meccsekről.","shortLead":"Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros, a MOL Vidi és a Puskás Akadémia döntetlen játszott, a Haladás...","id":"20190427_Bajnok_lett_a_Ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550922aa-8f9a-4936-8e4f-59de68fa9cbb","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bajnok_lett_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. április. 27. 19:10","title":"NB I: Bajnok a Ferencváros, döntetlen lett a Vidi-Puskás meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is függ, melyik alvászavar-típusban szenvedünk, ami meghatározhatja azt is, hogyan gyógyulunk ki belőle. Kik hajlamosak a krónikus alvászavarokra? Kik kevésbé?","shortLead":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is...","id":"20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f068a-1093-4d89-85b0-539ee6c1affe","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","timestamp":"2019. április. 29. 09:16","title":"Alvászavar és személyiségtípusok – Ön melyikbe tartozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető körülmények alakulhatnak ki. A nagyon aktív, fiatal csillagok azonban szó szerint elfújhatják ezeknek az égitesteknek a légkörét – állapította meg egy osztrák kutatócsoport.","shortLead":"A csillagoktól bizonyos távolságokra, tehát az élhető zónában lévő bolygókon az élettel potenciálisan összeegyeztethető...","id":"20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b877268-9f04-4338-b8fa-cd221436986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc69850-4b35-400e-a79e-da0e05b57808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_aktiv_csillagok_elfujjak_a_bolygok_legkoret","timestamp":"2019. április. 28. 08:03","title":"A nagyon aktív csillagok szó szerint elfújják a bolygók légkörét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8cd3a-da6b-450f-919a-fd9ab29a4dec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben a jelek szerint alig használták ezt a lengyel kisautót.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a jelek szerint alig használták ezt a lengyel kisautót.","id":"20190428_alig_hasznalt_esot_szinte_nem_latott_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyulan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8cd3a-da6b-450f-919a-fd9ab29a4dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a91909-407a-4d0c-8bf5-bf544d552a2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_alig_hasznalt_esot_szinte_nem_latott_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyulan","timestamp":"2019. április. 28. 06:41","title":"Alig használt, esőt szinte nem látott Kispolszkit kínálnak eladásra Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]