hvg.hu: Kerek születésnapot ünnepelt, harmincéves lett a minap. Sokan ilyenkor számvetést tartanak, hová jutottak a magánéletükben, a szakmájukban. Ön is így tett?

Hosszú Katinka: A számvetést nem most, hanem tavaly ejtettem meg. Úgy hozta az élet, hogy akkor kellett átgondolnom, mit értem el addig, hogyan tovább, mit szeretnék. Most benne vagyok mindennek a közepében, tudom, hogy hová tartok, a cél is nagyon közel van, ezért hidegen hagy a dolog. Az, hogy harminc lettem, éppen úgy nem íródott bele még az agyamba, mint az, hogy olimpiai bajnok vagyok. Az is meglepő. Most pedig az életkorommal is ugyanez lesz: időnként rá fogok csodálkozni.

hvg.hu: Nagyon közel a cél? Csaknem másfél év van még hátra a tokiói olimpia kezdetéig.

H. K.: Úgy érzem, mintha holnapután lenne.

hvg.hu: Addig viszont még van egy világbajnokság idén júliusban, amelyre 200 méter pillangón nem jutott ki. Csonkának fogja érezni a versenyt?

H. K.: Úgy tekintek a vb-re mint az olimpia főpróbájára, abban a számban pedig nem tudnék indulni Tokióban, mert a 200 méter vegyessel ütközik. Illetve... nyitva hagyom még ezt a kérdést. Ha leszek olyan jó állapotban, hogy úszhatok két számot egy délután, akkor vállalni fogom.

hvg.hu: Annak a munkának is főpróbája lesz ez, amit lassan egy éve az új edzőjével, Petrov Árpáddal végeznek.

H. K.: Nem fogom túlstresszelni, de fontos, hogy lássuk, hol tartunk, és minden úgy áll-e, ahogyan szeretnénk.

hvg.hu: Milyen Petrovval dolgozni? Úgy tűnik, működik önök között a kémia.

H. K.: Nagyon vicces. És nagyon kegyetlen. Jellemző rám, hogy szeretek poénkodni, ő pedig még ezt is meg tudja fejelni. Néha már figyelmeztetnünk kell egymást, hogy egy kicsit legyünk komolyak is. A munka nagyon jól megy, most már talán lehet mondani, hogy egymásra hangolódtunk. Magamat is megleptem azzal, hogy edzéseken, felkészülési időszakban tudok jobb időket úszni, mint 2016-ban vagy 2017-ben.

hvg.hu: A felszabadultság az időeredményekben is megmutatkozik?

H. K.: Mondjuk ki: mindenhol felszabadultabb vagyok, és sokkal többet figyelek magamra. Azelőtt mindent a célnak rendeltem alá, nem volt határ. A végletek embere vagyok: ha azt mondják, hogy legyek alázatos, és csak a munkával törődjek, figyelembe se vegyem, hogyan érzem magam, akkor ezt bármeddig képes vagyok csinálni. Ez történt 2017-ig. Ami persze visszaütött, és azt az egész ország végignézte. Az volt az a pont, ahol elkezdtem magammal foglalkozni. Nem volt jó időszak, mert amikor sokáig nem törődsz ezekkel a dolgokkal, akkor hirtelen a nyakadba zúdul az egész. Úgy érzem, most már lassan kezdek magammal is jóban lenni, figyelek arra, hogy nekem mi a jó. És ez elég furcsa, mert a robotmunka igen jól ment, jöttek az eredmények.

Azt hittem, rendben van a táplálkozásom, aztán megmutatták, hogy lehet ezt sokkal jobban is csinálni

hvg.hu: Nemrég azt mondta, a medencében továbbra is robot akar lenni. Hogy van ez?

H. K.: Le-föl kapcsolni nagyon nehéz, ezért most keresem azt az egyensúlyt, amelyben van időm magamra is, de az eredmények sem maradnak el.

hvg.hu: Önmagán dolgozik, vagy kért ehhez segítséget?

H. K.: Magamon dolgozom, úgy, hogy nagyon sok emberrel beszélgetek. Olyanokkal – közeli barátokkal, családtagokkal –, akikkel korábban nem beszéltem annyira őszintén.

hvg.hu: Ha most aláírhatná, hogy Tokióból hazahoz egy aranyat, megtenné?

H. K.: Nem. Egyet biztosan nem.

hvg.hu: És mi lesz az olimpia után?

H. K.: Úszom tovább. A jelenlegi helyzetben nem látok okot arra, hogy ne folytassam. Akkor fogom abbahagyni, amikor családom lesz, ami harminc fölött nyilván egyre inkább foglalkoztatni fog. De addig nincs megállás.

Nem csak versenyző, klubtulaj és nagykövet is lesz Hosszú Katinka

hvg.hu: Az úszás mellett az üzleti karrierje is épül, legyen szó a Duna Arénában működő úszóklubról, az International Swimming League-ről (ISL), vagy az állam által is támogatott csillebérci úszóakadémiáról. Azzal mi a helyzet?

H. K.: Tavaly megfogadtam, hogy visszaveszek egy kicsit az üzletből, és csak az úszásra összpontosítok, de az ölembe hullanak olyan lehetőséget, amelyekre nehezen mond nemet az ember, ha ambiciózus. Az akadémia szervezése nagyon lassan, de halad.

hvg.hu: Nem fura, hogy miközben üzletet épít az ISL-lel, a FINA konkurens versenysorozatában versenyzőként vesz részt?

H. K.: Ezt sokan félreértették. Sosem akartunk nekimenni a FINA-nak, tönkretenni azt. De volt egy nagy ellentét: a szövetség nem akarta megengedni, hogy más versenyt rendezzen. Én a FINA világkupáján szereztem hírnevet, a legszebb emlékeim a szervezet budapesti világbajnokságáról vannak. Az viszont, hogy a FINA új sorozatot indított, annak köszönhető, hogy szerveződik az ISL. Ez pedig mindenkinek jó, hiszen lett egy újabb versenyzési lehetőség, még lehet pénzt keresni, promotálni az úszást, most hétvégén megint a Duna Arénában, magyar közönség előtt versenyezni. Szóval nincs konfliktus.