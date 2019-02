Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leállás okairól semmit nem tudni, így azt sem, mennyi ideig tartott.","shortLead":"A leállás okairól semmit nem tudni, így azt sem, mennyi ideig tartott.","id":"20190221_Varatlanul_leallt_Paks_2_mintaeromuve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f72ef42-b8a5-44e9-a4ca-dd1b2aaada7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Varatlanul_leallt_Paks_2_mintaeromuve","timestamp":"2019. február. 21. 15:51","title":"Váratlanul leállt Paks II. mintaerőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnerének eladta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás.","shortLead":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei...","id":"20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95d824-008a-4a83-b332-70173dd44115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 09:30","title":"Végrehajtás indult az MKB tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hosszú évek várakozás után tavaly novemberben végre megvillantotta az összehajtható okostelefonját, vagy legalábbis annak legfőbb komponensét, a képernyőt. Most viszont leleplezték a készterméket: íme a májustól kapható Samsung Galaxy Fold.","shortLead":"A Samsung hosszú évek várakozás után tavaly novemberben végre megvillantotta az összehajtható okostelefonját, vagy...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f90c6e-bbf1-4c56-9729-a109af0597dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 20:35","title":"Íme a Samsung eddigi legizgalmasabb telefonja: májustól kapható az összehajtható Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","shortLead":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","id":"20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb998b-7e0d-4e97-9071-f15fec9e1c23","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","timestamp":"2019. február. 20. 20:16","title":"Fehér szarvast fotóztak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.

","shortLead":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.

","id":"20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505f70d1-2093-44ea-bde4-7fc973085dd4","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","timestamp":"2019. február. 21. 09:13","title":"Nyakleveseket osztogatott a tanár, de diákjai állítólag kiálltak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát, a hatóság szerint Hadházy Ákos agresszív módon viselkedett a biztonsági őrökkel. Egy belső MTVA-s felvétel szerint ennek ellenkezője lehet igaz.","shortLead":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát, a hatóság szerint Hadházy Ákos...","id":"20190221_Egy_kozteves_video_szerint_Hadhazy_nem_tamadt_biztonsagi_orokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b60eb8-458c-4f59-9c64-3e261cdfbaca","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Egy_kozteves_video_szerint_Hadhazy_nem_tamadt_biztonsagi_orokre","timestamp":"2019. február. 21. 10:40","title":"Egy köztévés videó szerint Hadházy nem támadt biztonsági őrökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","shortLead":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","id":"20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63ee5c8-9e27-4a9d-83e8-956fe158cbd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","timestamp":"2019. február. 21. 12:41","title":"Jön a falusi csok, egy házra is futja belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","shortLead":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","id":"20190220_autos_video_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce9520-b042-46a0-90e6-447f4ea958bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_india","timestamp":"2019. február. 21. 04:04","title":"Szegény vevő alatt elszabadult az autó, lerombolta a kereskedést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]