[{"available":true,"c_guid":"dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Adam LeBor író, újságíró a Budapesten játszódó krimitrilógiája első részének bemutatójára jött el a könyvfesztiválra. Beszélt többek között a magyarországi cigányság helyzetéről, és a menekültekről is. ","shortLead":"Adam LeBor író, újságíró a Budapesten játszódó krimitrilógiája első részének bemutatójára jött el a könyvfesztiválra...","id":"20190509_Adam_LeBor_konyvfesztival_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62660a-7e42-466a-9a25-edaed30ac40c","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Adam_LeBor_konyvfesztival_konyv","timestamp":"2019. május. 09. 14:17","title":"\"Éreztem, hogy az európai történelmet átformáló események zajlanak a szemem előtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a szokásos éves fejlesztői konferenciáján árulta el, jelenleg hogyan teljesítenek az egyes Andriod-verziók.","shortLead":"A Google a szokásos éves fejlesztői konferenciáján árulta el, jelenleg hogyan teljesítenek az egyes Andriod-verziók.","id":"20190508_google_android_pie_okostelefon_operacios_rendszer_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db697512-1cbc-45b7-bd3e-9f93cc2f3e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_android_pie_okostelefon_operacios_rendszer_nepszerusege","timestamp":"2019. május. 08. 14:03","title":"Bejött a felhasználóknak a tavaly bemutatott Android, de még így sem ez a legnépszerűbb verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat kell dolgozniuk a nőknek, de legalább érezzék rosszul magukat – a kommentelők nagy része szerint ezt jelenti a Telekom anyák napi videója.","shortLead":"Sokat kell dolgozniuk a nőknek, de legalább érezzék rosszul magukat – a kommentelők nagy része szerint ezt jelenti...","id":"20190509_Kiboritotta_az_anyakat_a_Telekom_anyak_napi_reklamja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9e6450-cda2-4746-b586-45f1d2a4c8f8","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Kiboritotta_az_anyakat_a_Telekom_anyak_napi_reklamja","timestamp":"2019. május. 09. 19:31","title":"Kiborította az anyákat a Telekom anyák napi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","shortLead":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","id":"20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474ec75-de82-4186-a976-950bf748c67f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 09. 19:53","title":"Nem volt jó ötlet majomként bemutatni a hercegi pár újszülött fiát, repült is a BBC műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","shortLead":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","id":"20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecd4785-8e58-4c61-955b-ae8860aaddbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 08. 10:42","title":"A polgármester ígérete ellenére vágják ki a fákat Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","shortLead":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","id":"20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f34f525-bfdd-4bf6-a8c9-978e606d1a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Nagyszeben: Orbán Viktor is hitet tett a jogállamiság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]