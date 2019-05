Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","timestamp":"2019. május. 19. 20:31","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6491f5-c65f-4e48-a3a9-b434f8d8739a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak, akiknek nem is kell csinálni semmit, hogy beküldjék az adóbevallásukat. ","shortLead":"Vannak, akiknek nem is kell csinálni semmit, hogy beküldjék az adóbevallásukat. ","id":"20190520_Figyelem_ma_ejfel_az_adobevallas_hatarideje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6491f5-c65f-4e48-a3a9-b434f8d8739a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83efb517-20ce-4e27-99bc-9ad5861dff6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Figyelem_ma_ejfel_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2019. május. 20. 08:59","title":"Figyelem, ma éjfél az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen bizonyított a fordítás. ","shortLead":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen...","id":"20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f89ae75-4387-44e0-8030-3d19890cab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","timestamp":"2019. május. 20. 08:03","title":"Ezt talán benézték: mégsem sikerült megfejteni az érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóbevételek növekedése és az EU-támogatások megtérítése miatt nagyot nőttek az államháztartás bevételei, így csak 39 milliárd forint az első négyhavi hiány.","shortLead":"Az adóbevételek növekedése és az EU-támogatások megtérítése miatt nagyot nőttek az államháztartás bevételei, így csak...","id":"20190521_Sokkal_tobb_adot_fizettek_be_iden_mint_2018ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e2d77-e28e-4178-8192-b16c915173a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Sokkal_tobb_adot_fizettek_be_iden_mint_2018ban","timestamp":"2019. május. 21. 12:08","title":"Sokkal több adót fizettek be idén, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9448f97-ea5f-47a9-973f-ef9b988864b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halottakról nincs hír.","shortLead":"Halottakról nincs hír.","id":"20190519_Bomba_Egyiptom_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9448f97-ea5f-47a9-973f-ef9b988864b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40efb34-c69d-460c-9269-4c1834f3b5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Bomba_Egyiptom_robbanas","timestamp":"2019. május. 19. 15:22","title":"Bomba robbant Egyiptomban, 17 ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengetegen nézték a befejező részt, és már több mint egymillióan írták alá a petíciót, amelyben a sorozat újraforgatását kérik. ","shortLead":"Rengetegen nézték a befejező részt, és már több mint egymillióan írták alá a petíciót, amelyben a sorozat...","id":"20190521_Tronok_harca_utolso_epizod_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8292cbab-79a7-43f3-9670-dc738b76ec55","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Tronok_harca_utolso_epizod_nezettseg","timestamp":"2019. május. 21. 12:08","title":"Rekordot döntött a Trónok harca utolsó epizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3345a78-2b2e-4b34-9b5e-73b361a3cdac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem fiatal kutatói olyan robotkutyát fejlesztettek, amely az ugatást leszámítva szinte mindenre képes, amire egy rendes négylábú.","shortLead":"A Stanford Egyetem fiatal kutatói olyan robotkutyát fejlesztettek, amely az ugatást leszámítva szinte mindenre képes...","id":"20190520_doggo_robotkutya_stanford_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3345a78-2b2e-4b34-9b5e-73b361a3cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f638592a-b4bc-4c50-bb86-97d9d2e1424a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_doggo_robotkutya_stanford_egyetem","timestamp":"2019. május. 20. 19:03","title":"Ugrik, szaltózik, épp csak nem ugat: mókás robotkutyát fejlesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a21f58c-151d-4ba4-9d86-e11145481825","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A január 27-i Emlékezet Napjára egy palermói középiskola másodikos diákjai videót készítettek, amiben összehasonlítják a Mussolini által aláírt “fajvédő” törvényeket Salvini belügyminiszter migránsellenes intézkedéseivel. A tanár büntetést kapott.","shortLead":"A január 27-i Emlékezet Napjára egy palermói középiskola másodikos diákjai videót készítettek, amiben összehasonlítják...","id":"20190520_Felfuggesztettek_egy_olasz_tortenelemtanart_mert_a_diakjai_osszevetettek_Salvini_es_Mussolini_torvenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a21f58c-151d-4ba4-9d86-e11145481825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2faefd-e0fd-4ef6-b9e6-26f6f4d2856e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Felfuggesztettek_egy_olasz_tortenelemtanart_mert_a_diakjai_osszevetettek_Salvini_es_Mussolini_torvenyeit","timestamp":"2019. május. 20. 11:58","title":"Felfüggesztettek egy olasz történelemtanárt, mert a diákjai összevetették Salvini és Mussolini törvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]