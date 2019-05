Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d8e300-5b49-4eb6-b03e-5ec7d8efe4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánt olyan vezetőként mutatják be a videóban, aki szeretné elfújni az emberi jogok lángját. ","shortLead":"Orbánt olyan vezetőként mutatják be a videóban, aki szeretné elfújni az emberi jogok lángját. ","id":"20190528_Most_az_Amnesty_videojan_kerult_illusztris_tarsasagba_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d8e300-5b49-4eb6-b03e-5ec7d8efe4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd1fc9c-8547-4800-89f4-7080963b1a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Most_az_Amnesty_videojan_kerult_illusztris_tarsasagba_Orban","timestamp":"2019. május. 28. 19:18","title":"Most az Amnesty videóján került illusztris társaságba Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16b0dd4-cbdc-47a2-b666-2724ccae64d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég készült el a McHive nevű építmény, ami külsőre teljes egészében egy McDondald'sra hasonlít, belülről viszont már más a helyzet.","shortLead":"Nemrég készült el a McHive nevű építmény, ami külsőre teljes egészében egy McDondald'sra hasonlít, belülről viszont már...","id":"20190528_mcdonalds_mehek_kaptar_mchive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16b0dd4-cbdc-47a2-b666-2724ccae64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5505c7-20b0-4248-806b-eb7bc3c2acc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mcdonalds_mehek_kaptar_mchive","timestamp":"2019. május. 28. 12:03","title":"Megnyílt a világ legkisebb \"McDonald's étterme\", ahova csak méheket várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e236040-0dce-41d2-a52c-7d93f80b064e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vandál támadók ismét megrongálták Bécs belvárosában a holokauszt áldozatait bemutató arcképeket. Alexander Van der Bellen államfő nagyon aggasztónak nevezte az akciót.","shortLead":"Vandál támadók ismét megrongálták Bécs belvárosában a holokauszt áldozatait bemutató arcképeket. Alexander Van der...","id":"20190527_Antiszemita_vandalok_grasszalnak_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e236040-0dce-41d2-a52c-7d93f80b064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce86c51-c260-496c-8e1a-21c8d5544052","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Antiszemita_vandalok_grasszalnak_Becsben","timestamp":"2019. május. 27. 19:21","title":"Antiszemita vandálok grasszálnak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét letöltendő börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság. ","shortLead":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány...","id":"20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0d87-7596-4653-b7ac-c48b013ed038","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","timestamp":"2019. május. 27. 19:29","title":"Három és fél év letöltendőt kapott a román pártelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István úgy tervez, hogy beül az Európai Parlamentbe, de erről még az MSZP választmányának kell döntenie.","shortLead":"Ujhelyi István úgy tervez, hogy beül az Európai Parlamentbe, de erről még az MSZP választmányának kell döntenie.","id":"20190527_Ujhelyi_A_DK_elvette_az_MSZP_programjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff818f7-f3c6-491c-b294-fd7a433af12e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ujhelyi_A_DK_elvette_az_MSZP_programjat","timestamp":"2019. május. 27. 20:26","title":"Ujhelyi: A DK elvette az MSZP programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának a menekülésben. ","shortLead":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának...","id":"20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1270f-a214-4414-bac5-f2a14395e3e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","timestamp":"2019. május. 28. 18:38","title":"Megölték a szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887695e9-c373-4cc4-a6c6-5065f54b70fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb repülésre biztatják a turistákat svéd kutatók, akiknek – most már angolul is elérhető – online kalkulátorával egyszerűen kiszámolható a különféle közlekedési módozatok szénkibocsátása egy adott útvonalon.","shortLead":"Kevesebb repülésre biztatják a turistákat svéd kutatók, akiknek – most már angolul is elérhető – online kalkulátorával...","id":"20190528_flygskam_kozlekedesi_modok_szenlabnyom_kalkulator_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887695e9-c373-4cc4-a6c6-5065f54b70fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59819fb6-cc02-433b-8391-7aa83a7387c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_flygskam_kozlekedesi_modok_szenlabnyom_kalkulator_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. május. 28. 09:03","title":"Írja be ebbe a kalkulátorba, hova repülne vagy autózna, meglepheti, milyen hatása lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017e254-a8b3-4989-bc81-f2bf7f4ecf6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök bizakodva érkezett az EU-csúcsra, és azt fejtegette, hogy hogyan lehet küzdeni a populisták ellen. ","shortLead":"A francia elnök bizakodva érkezett az EU-csúcsra, és azt fejtegette, hogy hogyan lehet küzdeni a populisták ellen. ","id":"20190528_Macron_Uj_korszak_kezdodik_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8017e254-a8b3-4989-bc81-f2bf7f4ecf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb215c4-8e69-417e-8558-abaf5bedb54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_Uj_korszak_kezdodik_Europaban","timestamp":"2019. május. 28. 16:20","title":"Macron: Új korszak kezdődik Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]