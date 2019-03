Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bc2d05-23f3-458d-be2f-90f4d1aaaae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Modell X torzója egy vermonti tó jegén áll talányos mementóként.","shortLead":"A Tesla Modell X torzója egy vermonti tó jegén áll talányos mementóként.","id":"20190228_tesla_model_x_tuz_jeges_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48bc2d05-23f3-458d-be2f-90f4d1aaaae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5259d837-55d5-4340-990a-538c05a36ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_tesla_model_x_tuz_jeges_to","timestamp":"2019. február. 28. 11:23","title":"Mulder ügynök új aktája: csonttá égett Teslát találtak egy befagyott tó jegén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó alkalmazás között, ami veszélybe sodorhatja a felhasználókat.","shortLead":"A Dojo by BullGuard kiberbiztonsági cég nemrég egy olyan biztonsági rést fedezett fel a Ring és az ahhoz tartozó...","id":"20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46805eb-179b-4f4e-a6cb-45d33f382981","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_amazon_ring_kapucsengo_kiberbiztonsag_hacker_kapucsengo_kepe","timestamp":"2019. február. 28. 09:33","title":"Az eddigi legsúlyosabb biztonsági rést találták meg az Amazon kapucsengőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". 