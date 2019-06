Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd52e1c6-fb95-45cb-9f38-f2809eea4b60","c_author":"Németh András, Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt jelentenek-e az egészségre. A vita eldöntését nem segíti, hogy abba beszálltak az álhírgyártásban régóta jeleskedő orosz trollgyárak is.","shortLead":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt...","id":"201922__5gs_halozatok__veszelyek_es_eselyek__trollgyarak__apokalipszis_nem_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e1c6-fb95-45cb-9f38-f2809eea4b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc54f6d-72d2-4e8e-873f-289c5a223f09","keywords":null,"link":"/tudomany/201922__5gs_halozatok__veszelyek_es_eselyek__trollgyarak__apokalipszis_nem_most","timestamp":"2019. június. 01. 18:00","title":"\"5G-apokalipszis\" agyrákkal: van mitől félni, vagy ezt csak Putyin szakácsa főzte ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán szíreknek. ","shortLead":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán...","id":"20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73e835-31f6-4b4b-9adb-3f7f829c668e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","timestamp":"2019. június. 01. 14:05","title":"Selmeczi Gabriella Gyurcsánynézott egyet, majd visszavonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12f8a2-90be-44f5-b63f-7450f50e1ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","timestamp":"2019. június. 02. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is bekapcsolták Google Maps funkcióját, ami előre jelzi a traffipaxokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón","shortLead":"Kövér a magyarságot önmagától elidegenítő erők legyőzéséről beszélt Torockón","id":"20190601_Kover_Laszlo_Elveszitettuk_a_20_szazadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53caf86c-0cad-43fd-b183-e8d0222cf8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190601_Kover_Laszlo_Elveszitettuk_a_20_szazadot","timestamp":"2019. június. 01. 20:46","title":"Kövér László: Elveszítettük a 20. századot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP-P (Párbeszéd) közös jelöltjeként Jávor Benedek nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, talán ő a szövetség legnagyobb kárvallottja, pedig az Európai Parlament egyik legaktívabb képviselője volt az elmúlt öt évben. Most állást keres, és tervezi, hogy erőteljes klímakampányba kezd. Ez a hvg.hu podcastja, a Fülke.","shortLead":"Az MSZP-P (Párbeszéd) közös jelöltjeként Jávor Benedek nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson, talán...","id":"20190601_javor_benedek_fulke_europai_unio_ep_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934c13d-855b-4562-a6c1-446d88ac064f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_javor_benedek_fulke_europai_unio_ep_valasztas","timestamp":"2019. június. 01. 09:00","title":"Jávor Benedek a Fülkében: Tervezem a jövőmet, még nincs ajánlatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b6396-8d89-4aa1-97a1-082563316a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","timestamp":"2019. június. 01. 18:22","title":"Élvezte ma a jó időt? Holnapra elfelejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ee587-d7bd-4ee7-a1c8-286e29cb25aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András az önkormányzati képviselők terén szeretne nagyobb szerepet a Momentumnak, és két ponton változtatna csak az áprilisban megkötött megállapodáson. ","shortLead":"Fekete-Győr András az önkormányzati képviselők terén szeretne nagyobb szerepet a Momentumnak, és két ponton változtatna...","id":"20190531_Nem_akarja_felboritani_a_keruleti_polgarmesterekrol_szolo_megallapodast_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828ee587-d7bd-4ee7-a1c8-286e29cb25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a296289-d67e-49e1-a07b-3068c8d2652b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Nem_akarja_felboritani_a_keruleti_polgarmesterekrol_szolo_megallapodast_a_Momentum","timestamp":"2019. május. 31. 20:44","title":"Nem akarja felborítani a kerületi polgármesterekről szóló megállapodást a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]