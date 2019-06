Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi oktatásszervező céget alapított közös cégével Sikó Anna Mária oslói nagykövet és Gansperger Gyula, aki Simicska Lajossal közösen a Fidesz gazdasági alapjait rakta le a kilencvenes évek elején. Az alapító vállalkozásban Gansperger fia és menye a fő tulajdonos.","shortLead":"Nemzetközi oktatásszervező céget alapított közös cégével Sikó Anna Mária oslói nagykövet és Gansperger Gyula, aki...","id":"20190606_Orban_angoltanara_pont_akkor_lendult_akcioba_amikor_evi_90_milliard_jut_kulfoldi_nyelvtanfolyamokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb24a761-1889-468a-b8ef-97395aed3f6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Orban_angoltanara_pont_akkor_lendult_akcioba_amikor_evi_90_milliard_jut_kulfoldi_nyelvtanfolyamokra","timestamp":"2019. június. 06. 16:02","title":"Terjeszkedik Gansperger és Orbán angoltanárának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","shortLead":"Pénteken délután kettőtől lesz a zárás.","id":"20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59c32a0-aadb-4dee-bf89-d0528a16285b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee56644-48db-41ee-9cbf-82c9b91ba7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Jon_az_uszodaru_lezarjak_a_Margit_hidat_es_az_Arpad_hidat","timestamp":"2019. június. 07. 13:53","title":"Jön az úszódaru, lezárják a Margit hidat és az Árpád hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De arról is beszélt Szentpéterváron egy pódiumbeszélgetésen, mindig is kész volt tárgyalni Ukrajnával, csak eddig senki nem ajánlotta fel.\r

\r

","shortLead":"De arról is beszélt Szentpéterváron egy pódiumbeszélgetésen, mindig is kész volt tárgyalni Ukrajnával, csak eddig senki...","id":"20190607_Putyin_az_uj_ukran_elnokrol_Jo_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745dbc22-095b-48b7-b8de-c5c8938ea8b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Putyin_az_uj_ukran_elnokrol_Jo_szinesz","timestamp":"2019. június. 07. 20:12","title":"Putyin az új ukrán elnökről: Jó színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország ázsiai részének nagy területei válhatnak lakhatóvá az emberek számára 2080-ra a klímaváltozás miatt orosz és amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":"Oroszország ázsiai részének nagy területei válhatnak lakhatóvá az emberek számára 2080-ra a klímaváltozás miatt orosz...","id":"20190608_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_oroszorszag_sziberia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b72d41-7992-41af-ad0e-0f32e92a0947","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_oroszorszag_sziberia","timestamp":"2019. június. 08. 15:03","title":"Ha ilyen ütemben változik a klíma, előbb-utóbb lakhatóvá válhat Szibéria nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.","shortLead":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van...","id":"20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d55cd3-e4f1-49b7-afcc-76bda403b8ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","timestamp":"2019. június. 08. 09:42","title":"Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","id":"20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c162cf-bb16-46de-8f15-7d408dbcd167","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. június. 06. 16:29","title":"Új fejezethez érkezett a Budapest–Belgrád-vasútvonal, amiben Mészáros Lőrinc is érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2314e378-fc99-4bee-ab69-ef2f7c3088db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vasembert alakító színész stílszerű megoldást talált ki a klímaváltozásra.","shortLead":"A Vasembert alakító színész stílszerű megoldást talált ki a klímaváltozásra.","id":"20190606_Mesterseges_intelligenciaval_mentene_meg_a_bolygot_Robert_Downey_Jr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2314e378-fc99-4bee-ab69-ef2f7c3088db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9563844-79a5-40e9-b4a5-417cdd281a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_Mesterseges_intelligenciaval_mentene_meg_a_bolygot_Robert_Downey_Jr","timestamp":"2019. június. 06. 16:11","title":"Mesterséges intelligenciával mentené meg a bolygót Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]