Ezzel a lakóautóval egy komplett család indulhat nyaralni a legnagyobb kényelemben. Íme az új Mercedes, aminek a hátából egy franciaágy csúsztatható ki gombnyomásra

Rendkívül veszélyes sérülékenységet találtak a régebbi Windows-verziókban, ezért maga az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség kér mindenkit, frissítsenek a rendszerükön.

Ilyen Windows van a gépén? Azonnal frissítse, különben beüthet a baj

Jövő héttől a budapesti Belváros közepén pár méterre lesznek egymástól.

Ez a hely lehet a magyar Aldi-Lidl-párharc emblémája

A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.

Dunakeszin is összefogott az ellenzék

Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában tárgyaló Donald Trump amerikai elnök szeretne vele beszélni. Johnson hozzátette, azt hitte valaki szórakozik vele.

Boris Johnson rácsapta Trumpra a telefont

Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Annyira meleg lesz, hogy már figyelmeztetést is kiadtak

A stuttgarti gyártó újdonsága kívül kompakt, belül viszont meglepően nagy. Jövünk minden részlettel a GLB-ről. Itt a teljesen új Mercedes GLB, a legfrissebb 7 üléses divatterepjáró

Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt a novemberben érkező Star Wars Jedi: Fallen Order is bemutatkozott.

Izgalmas, filmszerű Star Wars-játék jön, 14 percet már megmutattak belőle – videó