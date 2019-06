Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","shortLead":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","id":"20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed51ff-0b21-4584-8802-33b7ec4d1bdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","timestamp":"2019. június. 25. 16:21","title":"38 millióért olyan autója lehet, amilyen még senkinek nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","shortLead":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","id":"20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeab00d-8bc5-415e-8b9c-97b68ed75c82","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","timestamp":"2019. június. 24. 18:18","title":"Milánóban és Cortina d'Ampezzóban lesz a 2026-os téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","shortLead":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","id":"20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c47803c-a728-47c4-9c6c-7f45d55bb875","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A Real Madrid száműzöttjei bőven erősebb kezdőt alkotnának, mint az európai csapatok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pakson nem fordulhat elő a csernobilihez hasonló baleset, mert a két blokktípus tervezése teljesen más - mondta Kovács Antal kommunikációs igazgató a paksi atomerőműben tartott sajtóbejáráson. Az eseményt az HBO nagy sikerű sorozata ihlette.","shortLead":"Pakson nem fordulhat elő a csernobilihez hasonló baleset, mert a két blokktípus tervezése teljesen más - mondta Kovács...","id":"20190625_paksi_atomeromu_csernobil_baleset_atomkatasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45acad93-ae27-43f6-bd63-73c0f20b4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_paksi_atomeromu_csernobil_baleset_atomkatasztrofa","timestamp":"2019. június. 25. 18:33","title":"A paksi atomerőmű kommunikációs igazgatója szerint náluk nem fordulhat elő a csernobilihez hasonló baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451a8c2c-82f1-409d-8061-7d97956b16e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 15 ezer kell az érvényességhez.","shortLead":"Még 15 ezer kell az érvényességhez.","id":"20190623_35_ezren_szavaztak_eddig_az_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451a8c2c-82f1-409d-8061-7d97956b16e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4547ab8-d015-4f9e-b7fb-c3b70191cb3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_35_ezren_szavaztak_eddig_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 23. 22:53","title":"35 ezren szavaztak eddig az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint sok szavazót hívogatnak azzal, hogy Karácsony Gergely valójában Gyurcsány jelöltje.","shortLead":"A DK szerint sok szavazót hívogatnak azzal, hogy Karácsony Gergely valójában Gyurcsány jelöltje.","id":"20190624_Felrevezeto_telefonhivassal_probaljak_atverni_az_elovalasztokat__allitja_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67af26f8-ce7f-43bd-9770-e365225b19eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Felrevezeto_telefonhivassal_probaljak_atverni_az_elovalasztokat__allitja_a_DK","timestamp":"2019. június. 24. 21:22","title":"Félrevezető telefonhívással próbálják átverni az előválasztókat - állítja a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem végeztek a Híd a munka világába program keretében.","shortLead":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott...","id":"20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306de877-a322-4fad-88ed-7a67d54057b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","timestamp":"2019. június. 24. 17:57","title":"„Köszönöm” – mondta Farkas Flórián, amikor az OLAF-vizsgálatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]