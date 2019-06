Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da49f104-dd57-4b6c-801c-8491341503dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Omonia Nicosiához szerződött a magyar válogatott labdarúgó három évre.\r

\r

","shortLead":"Az Omonia Nicosiához szerződött a magyar válogatott labdarúgó három évre.\r

\r

","id":"20190627_Ciprusra_igazolt_Lang_Adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da49f104-dd57-4b6c-801c-8491341503dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8d37a8-ed50-4f04-b4d3-6e7547bfb194","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Ciprusra_igazolt_Lang_Adam","timestamp":"2019. június. 27. 20:37","title":"Ciprusra igazolt Lang Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyre népszerűbb biblioterápia a legkülönfélébb élethelyzetekben használja az irodalmat lelki átalakításra, gyógyításra.","shortLead":"Az egyre népszerűbb biblioterápia a legkülönfélébb élethelyzetekben használja az irodalmat lelki átalakításra...","id":"20190627_Van_amikor_az_olvasas_tenyleg_gyogyit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c1f280-cfb7-423f-b78f-5124c62cae90","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Van_amikor_az_olvasas_tenyleg_gyogyit","timestamp":"2019. június. 27. 15:07","title":"Van, amikor az olvasás tényleg gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","shortLead":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","id":"20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0d36-aae1-4b46-a0b2-fe398c154a16","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","timestamp":"2019. június. 28. 04:58","title":"Rendőrségi célpontjaik voltak a tunéziai öngyilkos merénylőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee00631a-9adf-4f15-8a43-c4d6a9f2cb45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörnyű állapotok uralkodnak a pihenőben, a BKV elvileg az idén végre cselekedni fog. ","shortLead":"Szörnyű állapotok uralkodnak a pihenőben, a BKV elvileg az idén végre cselekedni fog. ","id":"20190628_Csotanyok_leptek_el_a_BKVsok_pihenojet_a_Kozvagohidnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee00631a-9adf-4f15-8a43-c4d6a9f2cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498681e4-9a34-4a4e-9b70-6beda69c7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Csotanyok_leptek_el_a_BKVsok_pihenojet_a_Kozvagohidnal","timestamp":"2019. június. 28. 18:17","title":"Csótányok lepték el a villamosvezetők pihenőjét a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa Strand parkolója is ilyen. ","shortLead":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa...","id":"20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef9f8b-314a-4dbc-9fa3-743676e190dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:04","title":"M. Richárd szerint csak a Lupa parkolójában vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első látásra úgy tűnik, hogy a V4-tagországok egységesen ellenzik az Oroszországot közvetlenül Németországgal összekötő Északi Áramlat 2 földgázvezeték megépítését. A valóságban azonban ez nincs így, a közös álláspontot felülírják az egyéni érdekek – írja az Euractiv.","shortLead":"Első látásra úgy tűnik, hogy a V4-tagországok egységesen ellenzik az Oroszországot közvetlenül Németországgal összekötő...","id":"20190628_Van_amikor_csak_latszat_a_V4ek_nagy_egysege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7184b-fb91-429f-9b05-267b026aa187","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Van_amikor_csak_latszat_a_V4ek_nagy_egysege","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"Van, amikor csak látszat a V4-ek nagy egysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383793f9-9117-46bb-97e1-5be75d492d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Insider programjában részt vevő felhasználók már tesztelhetik azt az új kapcsolót, amivel (bizonyos mértékben) letiltja a nyomon követést a böngésző.","shortLead":"A Microsoft Insider programjában részt vevő felhasználók már tesztelhetik azt az új kapcsolót, amivel (bizonyos...","id":"20190628_microsoft_edge_bongeszo_nyomon_kovetes_tracking","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383793f9-9117-46bb-97e1-5be75d492d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d9326-0e2a-4e98-ac41-49aae4ac1357","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_microsoft_edge_bongeszo_nyomon_kovetes_tracking","timestamp":"2019. június. 28. 20:03","title":"Hasznos funkció kerül az Edge-be, betesz a Microsoft a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Jövőkutató szakértők vázolták fel a lehetséges forgatókönyveket, ott voltunk mi is. \r

","shortLead":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e...","id":"samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c7d8f-5949-4b9e-b3b8-0430b047c8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 28. 17:30","title":"Szép új világ - Mit mondanak most a jövőkutatók a ránk váró világról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]