[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőtől többen is akartak babakocsit venni a neten, de a pénz elküldése után egyikük sem kapta meg a terméket. ","shortLead":"Egy nőtől többen is akartak babakocsit venni a neten, de a pénz elküldése után egyikük sem kapta meg a terméket. ","id":"20190708_Babakocsival_verte_at_a_netes_vasarlokat_egy_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6cecce-9fe6-42bc-abac-56666f055f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Babakocsival_verte_at_a_netes_vasarlokat_egy_no","timestamp":"2019. július. 08. 10:51","title":"Babakocsival verte át a netes vásárlókat egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rapport Richárd nyerte a dancsui tornát.","shortLead":"Rapport Richárd nyerte a dancsui tornát.","id":"20190707_rapport_sakk_kina_tornagyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095ca32f-c499-4637-a192-1c524be63593","keywords":null,"link":"/sport/20190707_rapport_sakk_kina_tornagyozelem","timestamp":"2019. július. 07. 21:12","title":"Tíz éve nem látott magyar sakksiker született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magánvasút mozdonya zuhant bele kishíján a Fehérvári út fölé épülő híd munkagödrébe.","shortLead":"Az egyik magánvasút mozdonya zuhant bele kishíján a Fehérvári út fölé épülő híd munkagödrébe.","id":"20190708_erd_kisiklott_mozdony_train_hungary_mellekvagany_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04f942-2b9e-404a-b467-3391730aa198","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_erd_kisiklott_mozdony_train_hungary_mellekvagany_toltes","timestamp":"2019. július. 08. 19:05","title":"Kiütötte a bakot, több méter magas töltés szélén állt meg egy vonat Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak a vonatok idehaza. A MÁV elismeri, hogy a „menetrendszerűség” nem az igazi. Betelt a pohár az utasoknál, petícióval támadnak. Kipróbáltuk azt a Pest környéki vonalat, amelyen nincs nap, hogy ne késsenek a vonatok. ","shortLead":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak...","id":"20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a4efc-7af4-4e5e-bc3e-e50230aa6ef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","timestamp":"2019. július. 08. 06:30","title":"„Mit szólna Baross Gábor, ha ezt látná?!” – 37 éve vár egy bakter angol WC-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Idén rendezik meg a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet Tusnádfürdőn.","shortLead":"Idén rendezik meg a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet Tusnádfürdőn.","id":"20190708_Julius_vegen_beszel_Orban_Tusvanyoson_ujra_fellep_a_Quimby_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cae215-5406-474b-83aa-c157b031dea5","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Julius_vegen_beszel_Orban_Tusvanyoson_ujra_fellep_a_Quimby_is","timestamp":"2019. július. 08. 14:14","title":"Július végén beszél Orbán Tusványoson, újra fellép a Quimby is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői most abban segítenek, hogy keresés nélkül is le tudjuk állítani a lejátszást.","shortLead":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői...","id":"20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee82502-2890-48f8-9e16-568e46753703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","timestamp":"2019. július. 08. 12:33","title":"Álomfunkció jöhet a Google Chrome-ba, egy kattintással leállíthatjuk a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f24440-35d7-43b3-b885-0c390371d199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madárnak a borzalmas szagon kívül más baja nem volt. ","shortLead":"A madárnak a borzalmas szagon kívül más baja nem volt. ","id":"20190708_Azt_hittek_egzotikus_madarat_fogtak_de_csak_egy_currybe_esett_siraly_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f24440-35d7-43b3-b885-0c390371d199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e8f54-9651-46aa-9ad1-db3dddfeb427","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Azt_hittek_egzotikus_madarat_fogtak_de_csak_egy_currybe_esett_siraly_volt","timestamp":"2019. július. 08. 10:06","title":"Azt hitték, egzotikus madarat fogtak, de csak egy currybe esett sirály volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]