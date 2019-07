Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","shortLead":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","id":"20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8159ef-56e5-4024-8520-b2abc0fd8385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","timestamp":"2019. július. 16. 18:03","title":"Jól gondolja meg, befizet-e az új MacBook Airre: lassabb, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, amely Emmanuel Macron államfő elképzelésének megfelelően öt évre tervezi a munkálatok időtartamát.","shortLead":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi...","id":"20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d1be0f-d994-4bb1-b840-76e8cee0c940","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","timestamp":"2019. július. 17. 06:42","title":"Adókedvezményt kap, aki segít újjáépíteni a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","shortLead":"Vannak olyan járatok, amelyeket el sem indítanak.\r

","id":"20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8bc5c7-8c7f-4d1b-9267-a2d923328f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Akar_ket_orat_is_keshetnek_a_vonatok_a_balatoni_es_a_szekesfehervari_vonalon","timestamp":"2019. július. 16. 12:39","title":"Akár két órát is késhetnek a vonatok a balatoni és a székesfehérvári vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be0872-0d4f-4f5a-a782-7ef367889fd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 31 milliós uniós bűnmegelőzési projekt forrásait használta fel ismeretlen célra a méhkeréki fideszes polgármester. Tát Margitot költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja az ügyészség.","shortLead":"Egy 31 milliós uniós bűnmegelőzési projekt forrásait használta fel ismeretlen célra a méhkeréki fideszes polgármester...","id":"20190718_Koltsegvetesi_csalassal_vadoljak_a_fideszes_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1be0872-0d4f-4f5a-a782-7ef367889fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8febbc70-6a48-4e12-9ce8-69eb9a49785e","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Koltsegvetesi_csalassal_vadoljak_a_fideszes_polgarmestert","timestamp":"2019. július. 18. 05:43","title":"Költségvetési csalással vádolják a fideszes polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d26-04ed-4b37-b10c-4034e8e9c589","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres kocka Trevor Noah műsorában kapott fontos szerepet.","shortLead":"A híres kocka Trevor Noah műsorában kapott fontos szerepet.","id":"20190717_Rubikkockaval_magyarazzak_el_Donald_Trump_rasszizmusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d26-04ed-4b37-b10c-4034e8e9c589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f2dc93-3528-48dc-aa69-5256239a7a24","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Rubikkockaval_magyarazzak_el_Donald_Trump_rasszizmusat","timestamp":"2019. július. 17. 11:01","title":"Rubik-kockával magyarázzák el Donald Trump rasszizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54196c41-cedf-4f8e-9a1f-b210a2c284ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A több száz fiatalt a rendőrség evakuálta.","shortLead":"A több száz fiatalt a rendőrség evakuálta.","id":"20190716_Erdotuz_miatt_kiuritettek_egy_horvatorszagi_fesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54196c41-cedf-4f8e-9a1f-b210a2c284ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243ea911-c517-4ace-bd00-003a332232cd","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Erdotuz_miatt_kiuritettek_egy_horvatorszagi_fesztivalt","timestamp":"2019. július. 16. 14:23","title":"Erdőtűz miatt kiürítettek egy horvátországi fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","shortLead":"Több fellépést le kellett mondania az orvosai tanácsára.","id":"20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4828b5ac-e620-44e6-810f-a6a8f553122c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Majkanak_nem_nagyon_van_hangja","timestamp":"2019. július. 17. 09:38","title":"Majkának nem nagyon van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]