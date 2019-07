Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet készít rólunk.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és az IBM tudósai által létrehozott mesterséges intelligencia különleges portréképet...","id":"20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41d4f34-b4f5-4880-a3d5-33c62f16bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb05b7-2338-4111-a32a-4313fadf9290","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_szelfi_mesterseges_intelligencia_portre_arckep_kutatas","timestamp":"2019. július. 23. 11:03","title":"Szeretne egy különleges szelfit? Ez az oldal festményt készít a fotójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","shortLead":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","id":"20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1da17-a256-4159-a710-451642ff879c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","timestamp":"2019. július. 24. 09:55","title":"Egymást előzgeti a magyarok két kedvenc autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy meccstől tiltották el az argentin legendát a Chile elleni bronzmeccsen történt kiállítása miatt, és pénzbüntetést is kapott. De emlegetett korrupciót, szidta a játékvezetőket is, és az éremátadó ünnepséget is szabotálta, ezekért egyelőre nem kapott semmilyen szankciót.","shortLead":"Egy meccstől tiltották el az argentin legendát a Chile elleni bronzmeccsen történt kiállítása miatt, és pénzbüntetést...","id":"20190724_Egyelore_olcson_meguszta_Messi_a_Copa_Americas_sportszerutlensegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a59ce9-4612-41a3-bdfe-0e35084477fc","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Egyelore_olcson_meguszta_Messi_a_Copa_Americas_sportszerutlensegeit","timestamp":"2019. július. 24. 10:32","title":"Egyelőre olcsón megúszta Messi a Copa Americá-s sportszerűtlenségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","shortLead":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","id":"20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f63a6c-5058-4269-8694-6b7455443c46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","timestamp":"2019. július. 24. 07:43","title":"Alig volt bevétele, mégis 20 millió forintos támogatást kapott egy alapítvány az MVM-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6001caf8-889d-4999-b908-d3c384be1ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka felvétel került elő az eddig javarészt izoláltan élő awa törzs egyik tagjáról.","shortLead":"Ritka felvétel került elő az eddig javarészt izoláltan élő awa törzs egyik tagjáról.","id":"20190723_Egy_keset_szagolgato_bennszulottrol_keszult_felvetel_hivja_fel_a_figyelmet_az_esoerdok_vedelmere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6001caf8-889d-4999-b908-d3c384be1ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335377fd-63df-4cc4-a865-38659eb67906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Egy_keset_szagolgato_bennszulottrol_keszult_felvetel_hivja_fel_a_figyelmet_az_esoerdok_vedelmere","timestamp":"2019. július. 23. 11:13","title":"Egy kését szagolgató bennszülöttről készült felvétel hívja fel a figyelmet az esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","shortLead":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","id":"20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a04bf3-8011-4daa-a065-5e16a72af9e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Itt a legújabb magyar szabadidőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött együttműködési szerződés keretében. ","shortLead":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött...","id":"20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1d24b8-5099-4872-925f-cebc34bad2bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","timestamp":"2019. július. 23. 17:09","title":"Fotókiállítás és ingyen Sziget-jegy is belefért Schmidt Máriáék és a Sziget 200 milliós szerződésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]