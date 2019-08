Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke most kezdheti el a szereposztást a remények szerint novemberre felálló testületében. A magyar jelölt, Trócsányi László azok közé tartozik, akiknél majdnem minden végeredmény elképzelhető – kivéve az, amit a kormány szeretne.","shortLead":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság...","id":"20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f83042-7edd-4019-8cfd-a9ab3db64f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:55","title":"Trócsányi meg a többiek: komoly harcok várhatók az új Európai Bizottság jelöltjeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót az anyukaágy-akciót is levezénylő Orosvári Zsoltnak köszönhetően. ","shortLead":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót...","id":"20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d68253d-74ef-46df-9790-4c12e4dd0ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:34","title":"Most a székesfehérvári kórház gyerekosztálya jutott klímához Orosvári Zsoltnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","shortLead":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","id":"20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994b2bbd-1d0c-45ee-987f-b4120fa2f600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:30","title":"Halálos baleset percekkel az esküvő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat 3-1-re nyert a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.

","shortLead":"A csapat 3-1-re nyert a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi...","id":"20190825_Idegenben_nyert_a_cimvedo_Manchester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c6b8cb-3772-479c-b398-4213eee0cc3e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Idegenben_nyert_a_cimvedo_Manchester","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:29","title":"Idegenben nyert a címvédő Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","shortLead":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","id":"20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c86c8f-ccdc-4605-b63f-e3b0f1bf771d","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Újszülött gyermeke életét mentette meg egy győri apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]