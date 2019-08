Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.","shortLead":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet...","id":"20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0be12c-4878-4881-8ec5-14613643e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:30","title":"Térképre vittük, hogyan vette be a NER a Budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20190829_Igazi_strandido_lesz_az_utolso_nyari_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abf0ad-495c-4f43-a82f-f535179b9d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Igazi_strandido_lesz_az_utolso_nyari_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:06","title":"Igazi strandidő lesz az utolsó nyári hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiszen olyan rég történt már ilyen.","shortLead":"Hiszen olyan rég történt már ilyen.","id":"20190828_Palkovics_bejelentette_felulvizsgalhatjak_az_egyetemi_szakokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6c5e0-2f29-4181-9659-0b426950c472","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Palkovics_bejelentette_felulvizsgalhatjak_az_egyetemi_szakokat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:45","title":"Palkovics bejelentette, felülvizsgálhatják az egyetemi szakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","shortLead":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","id":"20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc857ec-53e3-436a-81b7-d74a09f1273a","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:14","title":"Pénzbüntetést kapott a prostituálttal bedrogozva erőszakoskodó Tour de France-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","shortLead":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","id":"20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3726257-6fdb-486f-913e-931e2159f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:00","title":"Idei mélypontjára ért a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","shortLead":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","id":"20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102f144-1159-4732-8c0c-2e830827b334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:38","title":"136 kilométerre volt a sebészektől a beteg, mégis sikerült megműteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656dce2-112d-4edf-bc55-ffdfe2a5885e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Bácsi Péterben már régóta érlelődött a döntés. ","shortLead":"Bácsi Péterben már régóta érlelődött a döntés. ","id":"20190828_visszavonulas_bacsi_peter_birkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656dce2-112d-4edf-bc55-ffdfe2a5885e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f876868e-37dd-443a-9cb7-a180a2365f83","keywords":null,"link":"/sport/20190828_visszavonulas_bacsi_peter_birkozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:36","title":"Visszavonul a világ- és Európa-bajnok magyar birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]