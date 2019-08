Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jöhet a no deal Brexit.","shortLead":"Jöhet a no deal Brexit.","id":"20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65d0dca-0991-47ad-8283-844a4a808f2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:16","title":"Jóváhagyta a királynő a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","shortLead":"A Csele-patak csak legenda, a király valójában a Duna mellékágában lelte halálát.","id":"20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6265ec29-1788-469a-8443-5ac2c920752f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2de078-79e0-4cfa-957c-5b871e0f600c","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_A_kutatok_biztosak_benne_hogy_II_Lajos_kiraly_nem_a_Cselepatakba_fulladt","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:47","title":"A kutatók biztosak benne, hogy II. Lajos király nem a Csele-patakba fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","shortLead":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","id":"20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f78bd9-7152-47d4-b673-a97181f60e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:24","title":"Újabb emeletes vonatokat gyártat a MÁV, csak azt nem tudni, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160cb93c-46ff-4729-9ea1-a662a8edaf71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Jessi Combs 39 éves volt. ","shortLead":"Az amerikai Jessi Combs 39 éves volt. ","id":"20190829_rekordkiserlet_sebessegrekord_jessi_combs_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160cb93c-46ff-4729-9ea1-a662a8edaf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680af460-1c6a-43ba-a9dd-1e7a0b1d14d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_rekordkiserlet_sebessegrekord_jessi_combs_halalos_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:04","title":"A világ leggyorsabb nője akart lenni, belehalt a rekordkísérletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","shortLead":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","id":"20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5a1e12-8616-41b6-869b-4f515820f959","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:48","title":"A betegektől kérik a kötszert a mezőkövesdi orvosi ügyeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7eb4ea-b162-46c3-b256-8c8c51c980c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szabálysértési eljárást indított. ","shortLead":"A rendőrség szabálysértési eljárást indított. ","id":"20190828_Percekig_nem_engedte_kihajtani_a_buszt_a_megallobol_a_szabalytalan_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7eb4ea-b162-46c3-b256-8c8c51c980c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3af118-b22c-4ea8-b582-fe8cce5bf2c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_Percekig_nem_engedte_kihajtani_a_buszt_a_megallobol_a_szabalytalan_autos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:11","title":"Percekig nem engedte kihajtani a buszt a megállóból a szabálytalan autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","id":"20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda6e5f-4d51-4d7d-b198-0df1e0fb74bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"Olasz kormányválság: megállapodtak Conte miniszterelnökségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","shortLead":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","id":"20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a39f4-b334-4d35-8459-2a06b88cbdbb","keywords":null,"link":"/sport/20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:08","title":"US Open: Babos ellenfele feladta a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]