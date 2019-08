Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","shortLead":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","id":"20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5a1e12-8616-41b6-869b-4f515820f959","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:48","title":"A betegektől kérik a kötszert a mezőkövesdi orvosi ügyeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a323023-522a-4b47-a95e-82faca39b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Kell, hogy te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben, ha tétje is van a dolognak” – véli Kovács Katalin arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen.","shortLead":"„Kell, hogy te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben, ha tétje is van a dolognak” – véli...","id":"20190829_Kovacs_Katalin_Fantasztikus_volt_az_a_par_ev_amikor_a_vilag_elott_jartunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a323023-522a-4b47-a95e-82faca39b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c475d9fe-2bfb-4a07-8199-dac9787f7d9a","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Kovacs_Katalin_Fantasztikus_volt_az_a_par_ev_amikor_a_vilag_elott_jartunk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:59","title":"Kovács Katalin: „Fantasztikus volt az a pár év, amikor a világ előtt jártunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

\r

","shortLead":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár...","id":"20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f34d9-a13c-4095-849e-11ae6bf43096","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:29","title":"Eltorlaszolták a határt, hogy ne jöhessenek migránsok, fél évre börtönbe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","shortLead":"De ez még nem az egész. A munkálatokban összesen ezren vettek részt.","id":"20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca333c7-fe3b-4846-870e-b9e2635dad72","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_hableany_baleset_setahajo_belugyminiszterium_kiemeles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:30","title":"Hableány-baleset: eddig 665 millió forintot költöttek mentésre, kutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf131304-b45b-4a67-8cc2-b0f9b4ba72fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2024-ben Tartu lesz az egyik kulturális főváros. ","shortLead":"2024-ben Tartu lesz az egyik kulturális főváros. ","id":"20190829_Veszprem_utanegy_eszt_varos_lesz_Europa_Kulturalis_Fovarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf131304-b45b-4a67-8cc2-b0f9b4ba72fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa8d734-3b25-4040-91c3-58c9921d6f6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Veszprem_utanegy_eszt_varos_lesz_Europa_Kulturalis_Fovarosa","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:44","title":"Veszprém után egy észt város lesz Európa Kulturális Fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha megvalósul az USA környezetvédelmi hivatalának terve, nehezebb lesz megakadályozni a metánszivárgást Amerikában.","shortLead":"Ha megvalósul az USA környezetvédelmi hivatalának terve, nehezebb lesz megakadályozni a metánszivárgást Amerikában.","id":"20190829_Az_amerikaiak_szerint_nem_kornyezetszennyezo_a_metan_lazitananak_a_szabalyozason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870ff2a9-079c-4525-bfcb-62d80512d8fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Az_amerikaiak_szerint_nem_kornyezetszennyezo_a_metan_lazitananak_a_szabalyozason","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:43","title":"Az amerikaiak szerint nem környezetszennyező a metán, lazítanának a szabályozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként is, sok dolgot nem vett meg neki, csak az esküvőjük után lett kicsit adakozóbb.","shortLead":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként...","id":"20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e706cf8f-b7ff-4907-adf1-7247a99588e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:53","title":"Vajna Tímea: Előfordult, hogy Andy megdorgált, mert túl sokat költöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretné, hogy ügyfelei hátrányba kerüljenek, ezért később tartja meg szokásos karbantartási munkálatait egy norvég szolgáltató. Azt sem titkolták, hogy mindez a World of Wacraft Classic miatt van.","shortLead":"Nem szeretné, hogy ügyfelei hátrányba kerüljenek, ezért később tartja meg szokásos karbantartási munkálatait egy norvég...","id":"20190829_netszolgaltato_karbantartas_world_of_warcraft_classic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26abfa-1a80-4e52-9fcc-13ca65482755","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_netszolgaltato_karbantartas_world_of_warcraft_classic","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:03","title":"Elhalasztotta a karbantartását egy norvég netszolgáltató az új World of Warcraft miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]