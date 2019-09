Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – jelentette be a közelmúltban a Meteorológiai Világszervezet. A forró légtömegek az év hetedik hónapjában elérték Skandináviát és Grönlandot is, s ez többfelé erőteljes jégolvadást indított el. ","shortLead":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet...","id":"201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f52d9d-1c38-4e7e-a039-82426e7fc117","keywords":null,"link":"/itthon/201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:01","title":"Párizs az új Bagdad? Az idei nyár átírta a klímatérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HIV-fertőzés ellen védő második ismert génmutációként azonosítottak spanyol kutatók egy olyan ritka genetikai mutációt, amely végtagokat érintő izomsorvadást okoz. Évekkel ezelőtt fedezték fel egy Spanyolországban élő család tagjainál.

","shortLead":"A HIV-fertőzés ellen védő második ismert génmutációként azonosítottak spanyol kutatók egy olyan ritka genetikai...","id":"20190830_Ujabb_HIVfertozes_ellen_vedo_genmutaciot_azonositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f2d3e2-081a-49c7-957f-212ea00fd0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ujabb_HIVfertozes_ellen_vedo_genmutaciot_azonositottak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:40","title":"Újabb HIV-fertőzés ellen védő génmutációt azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj harmadik szabadedzésén.","shortLead":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj...","id":"20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b498d87-3069-41aa-ab4b-a2c8f574c1b2","keywords":null,"link":"/sport/20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:32","title":"Hamilton Belgiumban összetörte a Mercedesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","shortLead":"Az ápolók csak egy nedvszívó matracot csúsztattak be az ajtó alatt, miközben vajúdott. ","id":"20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf946bcd-96d2-42e3-b630-8dc611d80642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98361981-292c-43d5-9b67-49ad9231c857","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hiaba_kiabalt_segitsegert_egyedul_szult_a_bortoncellaban__video","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:03","title":"Hiába kiabált segítségért, egyedül szült a börtöncellában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Vártam, vártam, de nem méltatják, hát megteszem én: az önkormányzati választás talán legdemokratább (nincs ilyen szó, mindegy) pártja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"Vártam, vártam, de nem méltatják, hát megteszem én: az önkormányzati választás talán legdemokratább (nincs ilyen szó...","id":"20190830_cegledi_ketfarku_perspektiva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfe02d8-8974-4edc-b21a-7d6045000ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_cegledi_ketfarku_perspektiva","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:39","title":"Ceglédi: A kétfarkú perspektíva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat keretébe.\r

","shortLead":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat...","id":"20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aa883-2658-4ed8-baaa-70c7fe6f79e1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:45","title":"Beperelte csapatát az Inter sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","shortLead":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","id":"20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f22e07-b135-4766-bdca-73f6c9766fe1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:36","title":"Nagyon megverték Szalai régi-új csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]