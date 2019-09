Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bb3a86-f32a-443a-a358-c07fc815e7cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas megnéznünk, mivé, kivé válhatunk a neten, és miként tudjuk az ott tanultakat a való életben is hasznosítani. Ebben segít a jövő heti HVG Extra Pszichológia Szalon.","shortLead":"Izgalmas megnéznünk, mivé, kivé válhatunk a neten, és miként tudjuk az ott tanultakat a való életben is hasznosítani...","id":"20190909_hvg_extra_pszichologia_szalon_ki_vagyok_a_neten_virtualis_enem_es_a_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78bb3a86-f32a-443a-a358-c07fc815e7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e174ef4-679b-470c-a219-656d5feabc7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hvg_extra_pszichologia_szalon_ki_vagyok_a_neten_virtualis_enem_es_a_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:33","title":"Ön a valóságot mutatja magáról a Facebookon? Mit jelent, ha nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e263c431-56bf-4d0e-88b4-3f94e32c7378","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oroszország és Fehéroroszország jó sportkapcsolatokat ápol, logikus elképzelés, hogy együtt pályázzanak az olimpiarendezésre - jelentette ki Pavel Kolobkov.","shortLead":"Oroszország és Fehéroroszország jó sportkapcsolatokat ápol, logikus elképzelés, hogy együtt pályázzanak...","id":"20190907_Feheroroszorszag_kozosen_rendezne_olimpiat_Oroszorszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e263c431-56bf-4d0e-88b4-3f94e32c7378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7344171b-a301-425c-bbdb-9d23d9e66430","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Feheroroszorszag_kozosen_rendezne_olimpiat_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:13","title":"Fehéroroszország közösen rendezne olimpiát Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási...","id":"20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2702a2f-c503-4fcd-bdbf-27842d91a2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:03","title":"Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor éves adatroaming-riportja összegzi, miként változtak a magyarországi felhasználók külföldi mobilnet-használati szokásai, és hogy mely országok előfizetői a legaktívabb adatroamingolók a Hipernet-hálózaton.



","shortLead":"A Telenor éves adatroaming-riportja összegzi, miként változtak a magyarországi felhasználók külföldi...","id":"20190908_telenor_adatroaming_riport_mobilnet_hasznalat_kulfoldon_top_orszagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baffe45-0f1f-44c2-8f6f-c8932db4a5c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_telenor_adatroaming_riport_mobilnet_hasznalat_kulfoldon_top_orszagok","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:03","title":"Kiadta a Telenor a mobilnetes toplistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44405814-dd86-4d56-9ff5-340284e0f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben rekordsebességet elért autóból hamarosan elkészülnek az első méregdrága utcai példányok.","shortLead":"A nemrégiben rekordsebességet elért autóból hamarosan elkészülnek az első méregdrága utcai példányok.","id":"20190909_raszabaditjak_a_kozutakra_a_bugatti_490_kmhs_hiperautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44405814-dd86-4d56-9ff5-340284e0f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db4ba7f-037c-49fa-b141-1176eb02400d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_raszabaditjak_a_kozutakra_a_bugatti_490_kmhs_hiperautojat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:27","title":"Rászabadítják a közutakra a Bugatti villámgyors hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","shortLead":"Újabb nemzetközi gyakorlatra készül a Magyar Honvédség, így hétfőn is lesznek konvojok az utakon.","id":"20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=262a185b-bf5c-431f-b5d3-850c798df533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d652d1-b6d5-402c-81ba-5d1b486d6194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Megint_katonai_konvoj_fogja_roni_a_magyar_utakat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:45","title":"Megint katonai konvoj fogja róni a magyar utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]