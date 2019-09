Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","shortLead":"Gyalog indult el a 8000 kilométeres útjára, számításai szerint 2021 nyarára ért volna Moszkvába, hogy elűzze Putyint.","id":"20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c698d4-c5f7-4af9-8392-27c71a7d849d","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Oroszorszagban_letartoztattak_egy_sziberiai_samant_aki_ki_akarta_uzni_Putyint_a_Kremlbol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:33","title":"Oroszországban letartóztattak egy szibériai sámánt, aki ki akarta űzni Putyint a Kremlből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","shortLead":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","id":"20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6763fcaa-d071-4783-94c7-585a622a53f0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:50","title":"Révész Sándor: Fogyjunk vagy nyissunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","shortLead":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","id":"20190918_Mellekhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a04df-aa8a-4cea-a81f-13b2742656f6","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mellekhatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:40","title":"Végső bizonyíték még nincs, de összefügghet a lombikkezelés és a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet van, izgalmas a gasztronómiai kínálat, és nincsenek még \"elturistásodva\", tehát a külföldi is helyiként érezheti itt magát. A 41. helyre került fel a Bartók Béla út – na de mit tud a budai környék nyújtani a magazin szerint?","shortLead":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. Azokat a környékeket, ahol pezsgő kulturális élet...","id":"20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3190b2-b05a-4d63-8043-16fb7c89254a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_A_budapesti_Bartok_Bela_ut_is_rajta_van_a_vilag_legmenobb_negyedeinek_listajan","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:17","title":"A budapesti Bartók Béla út is rajta van a világ legmenőbb negyedeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük szerint ez teljesen rendben van, \"szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk\", mondta.","shortLead":"A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük...","id":"20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2674315e-243f-48f0-8cfa-3260b4d51b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6b30e-f448-4cee-b036-c092d31c1b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Helyi_iskolasok_elott_adott_at_egy_fel_eve_kesz_futopalyat_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:08","title":"Helyi iskolások előtt adott át egy fél éve kész futópályát Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]